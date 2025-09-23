Hospedarte: Una nueva plataforma local para alquileres temporarios

En la mañana radial de LU 24, Nicolás Jensen presentó Hospedarte, una innovadora plataforma digital pensada para facilitar los alquileres temporarios en el distrito.

La propuesta permite que tanto inmobiliarias como particulares puedan publicar propiedades disponibles por días o semanas, con un sistema claro y sencillo. Cada usuario crea una cuenta, carga su vivienda con fotos, comodidades, precios y disponibilidad, y queda habilitado para recibir reservas.

“Queremos que los precios sean totalmente transparentes, sin sorpresas en la transacción. El monto final aparecerá con impuestos incluidos”, destacó Jensen, subrayando la diferencia respecto a otras aplicaciones donde los costos pueden resultar confusos.

Otro aspecto clave es la certificación de las propiedades, para garantizar que lo publicado coincida con la realidad. “Nos aseguramos de que la casa sea la que figura en la foto, que el televisor esté, que la cama sea la que corresponde. Muchas veces pasa lo contrario, y queremos evitarlo”, explicó.

En cuanto al modelo de uso, las inmobiliarias acceden a través de una suscripción paga, mientras que los particulares solo abonan un mínimo porcentaje cuando concretan un alquiler, sin costo por publicar.

El proyecto, desarrollado íntegramente en Tres Arroyos, apunta a dar respuesta a la creciente demanda de hospedaje en la zona y la costa, especialmente en localidades como Monte Hermoso, Claromecó, Reta, Marisol y Sierra de la Ventana.

“En un contexto en el que faltan hoteles, Hospedarte ofrece una alternativa práctica tanto para quienes buscan alojamiento como para quienes desean rentabilizar sus propiedades vacías”, concluyó Jensen.

La página ya está en funcionamiento y disponible para consultas en: www.hospedarte.com.ar.

