Hospital Pirovano: "97 años construyendo salud" (Video)

A pocos días de cumplirse los 97 años del Hospital Pirovano, que luego evolucionó en el Ente Descentralizado desde el Centro de Salud se da a conocer un panorama de lo que allí ocurre con la intención de que nuestra comunidad tenga una amplia mirada de lo que transcurre en la institución que cuida, protege y rehabilita la salud de los tresarroyenses.



El aniversario es este lunes, y en el material audiovisual “97 años construyendo salud”, profesionales de años como Mariana Leguizamón, Sandra Dececchis o Marina Maureliz relatan pormenores de su trabajo, el que también se visibiliza en imágenes y muestra lo sucedido en este último año, donde se ha puesto en juego profesionalismo y muchísimo trabajo pero por sobre todo esfuerzo y mucho amor por el “Hospi” y por sus pacientes.

En ese hospital que ves, se relata: Atendemos más de 1000 personas por día, recuperamos más de 6000 vidas del coronavirus. En el último año nacieron 300 bebes y atendimos 70 mil Personas en sus emergencias.

Por su parte, ese hospital que no ves muestra otros aspectos menos conocidos pero no menos importantes para lograr una buena calidad de atención.

Es así como Cristian Casablanca, José González, Ceferina Goicoa y Claudia Echeverry relatan como es el trabajo y el funcionamiento de sectores claves como lo son el Servicio de Alimentación, de Maestranza y de Mantenimiento. Allí en ese hospital que no ves, Mariana Leguizamón, jefa indica que nuestro Servicio de Alimentación y Dietética elabora 12000 raciones al mes para pacientes internados y personal autorizado. Cocinamos para 400 personas por día y se indican 300 tratamientos de soporte nutricional especial por semana, a cargo del staff profesional y personal administrativo, cocineras y ayudantes de cocina.

José González y Cristian Casablanca refieren que nuestro personal realiza el mantenimiento general de más de 8000 m2 que posee la institución, más los 18 Caps del distrito de Tres Arroyos. Además realizamos la puesta en valor de los CAPS de Boca, nuestra nueva farmacia, la remodelación integral de los quirófanos y de clínica médica y en este momento se están finalizando obras en el perímetro del hospital, el Caps de Colegiales y del Servicio de Pediatría.

Por su parte Ceferina y Claudia destacan que el servicio de maestranza, compuesto de casi 100 personas realiza la higiene diaria de 151 camas de internación, 23 consultorios externos y nuestros servicios anexos. Además de nuestro geriátrico y del servicio de salud mental.

De esta forma el Hospital Pirovano, cumple sus 97 años, en los que su personal hace realidad de forma cotidiana el lema “Unidos construimos salud” por todos y cada uno de los Tresarroyenses, dicen desde el nosocomio municipal.

