Hospital: Por llamadas, marcar 439401

18 febrero, 2026 0

El Hospital Ignacio Pirovano informa a la comunidad que la línea telefónica 439400 se encuentra momentáneamente fuera de funcionamiento por inconvenientes técnicos, por lo que, hasta su restablecimiento, solicitan que toda comunicación se realice al número alternativo 439401.

“Agradecemos la comprensión y pedimos disculpas por las molestias ocasionadas. Se informará oportunamente cuando el servicio habitual sea restituido”, dicen desde el nosocomio municipal.

