Hospitaleche: “la pandemia aceleró la digitalización y la justicia funciona”

La pandemia aceleró el proceso de digitalización del servicio de justicia, y a propósito de esta realidad, que por estas horas además se ve atravesada por la decisión de la Suprema Corte de Justicia de extender la atención mediante guardias mínimas hasta el 11 de junio, la doctora Elisa Hospitaleche destacó que “el sistema funciona igual, y específicamente en el derecho penal, nunca se dejó de trabajar por el COVID. Y es destacable además el esfuerzo que hacen magistrados y trabajadores en Tres Arroyos, con la conocida situación de vacantes en Fiscalías y en los Juzgados de Garantías”.

“La pandemia aceleró el proceso del expediente electrónico, que de todas maneras la Corte había programado poner en funcionamiento en 2020, y nos actualizó a todos para trabajar en la virtualidad. Nosotros ya tenemos firma electrónica, hacemos presentaciones y comunicaciones por esa vía, y los abogados somos custodios hoy de la documentación en papel porque hoy los juzgados no la reciben, hasta tanto se nos indique que debemos entregar los originales como prevé el proyecto de expediente electrónico. Y trabajamos muy bien con todas las herramientas digitales, desde la plataforma Microsoft Team que es la oficial de la Corte hasta Zoom, Google Meet y videollamadas de Whatsapp. Así que el servicio de justicia se ha aggiornado a estos tiempos para darle respuestas a la comunidad”, describió la abogada.

Hospitaleche aseguró, además, que en el campo del derecho penal, donde se desempeña habitualmente, “nunca se dejó de trabajar, y los plazos se cumplen, no sólo en los Juzgados de aquí sino también en Ejecución. No sólo hemos hecho desde audiencias de indagatoria o de excarcelación sino también juicios, de manera virtual, presencial o combinando ambas, sino que los trámites, aún cuando un funcionario esté aislado o trabajando desde su domicilio, se pueden cumplir en tiempo y forma”.

