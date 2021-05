Hot Sale en Casa Silvia: descuentos y cuotas sin interés principalmente en muebles y calzado

12 mayo, 2021

El Hot Sale también está disponible con sus beneficios en Casa Silvia, principalmente con muchos descuentos en muebles y en calzado, y para detallar los productos y los alcances de los descuentos, conversó con LU24, Juan Carlos Iglesias, encargado de la sucursal local.

“En Casa Silvia, ha sido una semana muy intensa, porque el Hot Sale no solo mueve la venta por internet, sino que también la gente se acerca y ve el producto en sucursal” sostuvo el encargado de la sucursal tresarroyense, refiriéndose a que si bien la gente elige cada vez más comprar por internet, prefieren ver en el local el producto.

Ante éste consumo extra que se da por éste descuento que prioriza las compras online, Casa Silvia debió reabastecerse de productos y por ello Iglesias comentó “llego un camión semanal con un refuerzo de mercadería, hay muchos productos que generan mucho interés, lo que es televisión y celulares” y además destacó que “tenemos un Hot sale interesante en lo que es muebles, porque tenemos 18 cuotas sin interés y ha generado un movimiento adicional”.

La estrella de ésta promoción es la posibilidad de la compra en cuotas sin interés y en ese sentido el encargado de Casa Silvia indicó “el ahora 12 y ahora 18 es el motor de atracción en la venta” y especificó “han marcas que han hechos descuentos importantes reales, y otras han hecho descuentos importantes con la financiación”. Los productos destacados de los 400 que integran en Casa Silvia el Hot Sale “en tres arroyos lo más vendido en la televisión y la telefonía celular” detalló y además manifestó que “nosotros tenemos un listado de 400 artículos en Hot Sale, tenemos un formato propio de descuentos, que estuvo casi todo el mes, y hay productos destacados que están en oferta”.

Además de las promociones para la venta de muebles, destacó también la venta de zapatillas y dijo “nosotros dia a dia vamos creciendo con la venta de calzado, la gente no nos asociaba con la venta de calzado, pero tenemos marcas líderes, tal vez no estándares, por eso viene mucha gente que corre, que juega al tenis, de marcas específicas”.

Por otra parte, resaltó la importancia de las redes sociales y la publicidad y comentó “acercan la imagen al cliente y eso da una ventaja” y además, con respecto a la atención por whatsApp, “se dificulta muchas veces la respuesta inmediata, y el público más grande sigue usando las llamadas telefónicas”.

