Hoy a las 19:30 Hs. Cittadino presenta local y candidatos mientras define su campaña

28 junio, 2023



La Dr a. Claudia Cittadino, precandidata a intendente por Compromiso Vecinal en la interna del vecinalismo tresarroyense inaugurará este miércoles a las 19 horas su local partidario en la Avenida San Martín 525.

LU 24 la consultó asimismo sobre cómo se organiza la campaña para las PASO del 13 de agosto, dando el puntapié inicial con la apertura del lugar, y dijo que “en esta oportunidad, vamos a presentar a los a los candidatos y al equipo de trabajo que va a llevar adelante este tramo de la campaña; estamos invitando a las familias, a la gente simpatizante del MV y sobre todo a los que confían en nosotros para poder seguir llevando adelante la gestión en el distrito de Tres Arroyos”.

“Estamos acercándonos a los vecinos, haciendo reuniones chicas preparando la campaña, hacemos hincapié que tenemos como siempre digo pasado, presente y futuro y el bonus de la gente nueva que viene con ideas frescas, está bueno que se sume gente de afuera”, sostuvo.

En el orden interno, Cittadino dijo que “está bien visto por el partido la importancia que se renueve el Movimiento Vecinal, tiene que tener nuevos dirigentes junto a quienes tenemos experiencia para que se formen en la independencia política, en la identidad, en la transparencia y en acercarse al vecino, eso va a venir muy bien para el vecinalismo”.

“Cuando digo hablar de cambios, siempre me pregunto que es hablar de cambios, porque uno tiene que tener en claro lo que está queriendo; nosotros empezamos por renovar a los dirigentes, incorporamos gente con trayectoria, con una mirada distinta, innovadora, de la información, la inmediatez, las redes, ya que por ahí uno está focalizado en la obra pública y ellos están pensando en un montón de cuestiones que de a poco a partir de que empiece la campaña a la comunidad de Tres Arroyos para que pueda elegir dentro del montón de opciones que tiene”, graficó.

En lo que respecta al proyecto del polo en el Campus, Cittadino sostuvo que “estuvimos pensando en lo que se va a agregar a la cancha de hockey y también la obra del Conservatorio y del Centro de Formación Laboral, dando continuidad a los proyectos de Carlos Sánchez”.

“A veces la palabra política pasa como una mala palabra, y a mí me pareció que cuando empezamos a convocar gente joven – yo tengo una lista que tiene un promedio de 40 años- nos parecía que nos iban a decir que no, pero algunos dijeron que si en el momento, con ganas de transformar Tres Arroyos, están con esas ganas de trabajar, con esa boleta corta, chiquita que a veces parece perdida pero que permitirá seguir gobernando a Tres Arroyos”, dijo.

Sobre el apoyo que se brinda a las instituciones deportivas, expresó: “nosotros tenemos varios clubes a los que apoyamos y creo que no es necesario sacarse la foto, lo hacemos en forma silenciosa, lo importante es estar acompañando, sobre todo a las divisiones infantiles, con una merienda, con una charla sobre consumos problemáticos, llevándolos a Claromecó como hicimos, pero como digo a veces hacerlo así, sin que sea necesaria la foto”, finalizó.

