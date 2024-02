Hoy arranca Cuota Simple: cómo funcionará el plan para comprar en 3 y 6 pagos y qué productos incluye

1 febrero, 2024

Tras el fin del programa de financiamiento “Ahora 12″ luego de una década de vigencia, arranca hoy “Cuota Simple”, un esquema similar pero que sólo permite ofrecer 3 y 6 pagos a una tasa más baja que la de mercado. De esta manera, y luego de insistentes reclamos por parte del sector privado, el Gobierno mantuvo parcialmente la medida, con el objetivo de evitar un mayor impacto al ya golpeadísimo consumo.

¿Por qué parcialmente? Porque con el Ahora 12 la menor tasa alcanzaba hasta 24 cuotas, y ahora sólo será para 3 y 6. El Gobierno apunta a que los comercios absorban el costo financiero y ofrezcan los pagos “sin interés” -es decir, mismo precio en efectivo que en 3 o 6 cuotas-, pero dependerá de la necesidad que tengan los distintos rubros de vender. De hecho, son pocos los negocios que hoy asumen ese costo, excepto días puntuales.

De todos modos, todos los comercios que estaban adheridos a Ahora 12 quedarán automáticamente inscriptos en Cuota Simple y podrán sumarse los que deseen. La Tasa Nominal Anual (TNA) será de 93,5%, que es hoy la que representa el 85% de la del plazo fijo del Banco Central (110%). Se revisará bimestralmente, por lo que será a fines de marzo, según consignó Infobae.

A modo de ejemplo, para un producto que cueste $10.000, el recargo máximo que un comercio le puede cobrar al consumidor si elige las 3 cuotas es de 14,97%. De esta manera, el total de esa compra sería $11.497, con un valor de cada una de las 3 cuotas de $3.832. Si el comprador optase por las 6 cuotas, el recargo subiría a 31,41%, por lo que el monto total ascendería a $13.141 o seis cuotas de 2.190 pesos.

El programa mantiene la idea de financiar a un menor costo sólo productos de fabricación nacional, tendrá alcance nacional y estará disponible todos los días de la semana tanto en tiendas físicas como virtuales que se encuentren adheridas. Los rubros incluidos son 28: línea blanca; indumentaria; calzado y marroquinería; teléfonos celulares con tecnología 4G; muebles; bicicletas; motos; servicios educativos; colchones; libros; anteojos y lentes de contacto; artículos de librería; juguetes y juegos de mesa; servicios técnicos de electrónica y electrodomésticos para el hogar; neumáticos y accesorios, kit de conversión de vehículos a gas GNC y repuestos para automotores y motos.

También podrán comprarse en cuotas a un menor costo financiero instrumentos musicales; computadoras, notebooks y tablets; artefactos de iluminación; televisores y monitores; perfumería; pequeños electrodomésticos; servicios de preparación para el deporte; equipamiento médico; maquinaria y herramientas; espectáculos y eventos culturales; elementos durables de cocina: servicios de reparación de autos y motos; kit para la conexión domiciliaria a los servicios públicos de agua y cloacas. Los rubros que fueron dados de baja del programa de financiamiento fueron materiales para la construcción, turismo, servicios fúnebres y balnearios.

Según los antecedentes del programa anterior, las 3 y 6 cuotas son las más elegidas por los consumidores; totalizan un 80% de las transacciones. Por este motivo, se acordó optar por estos plazos. Además, los rubros con mayor participación fueron indumentaria, pequeños electrodomésticos y línea blanca, los cuales permanecerán en Cuota Simple. De acuerdo con los números que manejan en la Secretaría de Comercio, noviembre ya fue un mal mes en términos de consumo. Se realizaron mediante el programa Ahora 12 más de 6,4 millones de operaciones, por un total de $477.349 millones, que representó una merma de 11% respecto del mes anterior. Si bien se observó una disminución en los niveles de facturación de los principales rubros respecto de octubre, los montos facturados fueron mayores a los registrados en septiembre. Turismo, a diferencia del resto, registró crecimiento.

El objetivo del programa es que contribuya a que el consumo no se resienta tanto, en un contexto de elevada inflación que se mantendrá, según todos los pronósticos, al menos durante todo el primer semestre. En este sentido, desde la Cámara de la Indumentaria (CIAI), su presidente, Claudio Drescher, destacó la importancia del nuevo programa de financiación en el actual escenario pero al mismo tiempo planteó sus dudas sobre si la medida podrá evitar una profunda recesión y la consiguiente caída del empleo en el sector.

Desde la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME), en tanto, su titular, Alfredo González, señaló que, si se considera que el Gobierno tenía pensado no continuar con Ahora 12, “poder tener 3 y 6 cuotas es una buena noticia”. Con respecto a la tasa, si bien es menor que la del mercado, “no es la mejor, pero es hoy la única posibilidad que hay sobre la mesa. Y ayudará a poder sostener la poca venta que hay en el actual contexto de contracción”. “Poder financiar en 3 y 6 cuotas, aunque sea la poca venta que tengamos, es muy importante. Sin eso, iba a ser mucho más difícil”, consideró González.

