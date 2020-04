Hoy cobran jubilados y pensionados con DNI terminados en 2 y 3 cuyos haberes superen $17.859

La ANSES informa que hoy, lunes 27, las sucursales bancarias habilitadas atenderán por ventanilla exclusivamente los pagos correspondientes al mes de abril, para quienes perciben haberes superiores a $17.859 y sus documentos terminen en 2 y 3.

Además, junto con los haberes de abril, el organismo pagará por única vez un bono extraordinario de hasta $3000 destinado jubilados y pensionados que cobren no más de un beneficio previsional, hasta alcanzar el monto total de $18.892.

De esta manera, dicho monto extraordinario, se acreditará junto con los haberes y se cobrará de acuerdo al cronograma de pagos. El mismo puede consultarse en la web anses.gob.ar.

Cabe destacar que, si bien los jubilados y pensionados no tienen que solicitar turno previo para el cobro del beneficio de jubilación o pensión, deben acercarse a la sucursal bancaria únicamente en las fechas asignadas.

Suspensión del trámite de Fe de Vida / Supervivencia

Desde el 1 de marzo, la ANSES dispuso la suspensión del trámite de Fe de Vida / Supervivencia por lo que no es necesario concurrir a los bancos para realizarlo; asimismo, los haberes permanecerán en las cuentas de los titulares.

