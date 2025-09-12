Hoy cocinamos: hamburguesas de garbanzos y atún, ¡ricas, sanas y al horno!

Lic. Carolina Tedesco

Hoy te traigo una receta ideal para esos días en que querés comer rico, saludable y sin complicarte demasiado en la cocina. Es una opción liviana, llena de nutrientes y que te salva cualquier almuerzo o cena. Lo mejor: ¡se hace con lo que seguramente ya tenés en casa!

Te presento estas hamburguesas de garbanzos y atún con verduras: son suaves, sabrosas y al horno. Además, salen cuatro unidades, así que si sos de los que cocinan para uno o dos, te queda comida lista para mañana también.

Ingredientes

• 1 lata de atún al natural

• 1 taza de garbanzos cocidos (pueden ser en lata, bien enjuagados)

• 1 huevo

• ½ taza de cebolla y morrón picados

• ½ taza de acelga cocida (yo usé congelada, ¡súper práctica!)

Preparación

1. En una sartén, salteá la cebolla y el morrón junto con la acelga (si usás acelga congelada, mejor que esté bien escurrida).

2. En un bowl o procesadora, triturá los garbanzos cocidos junto con el huevo.

3. Sumá el atún (bien escurrido) y las verduras salteadas a la mezcla.

4. Formá hamburguesas con las manos húmedas o usando un aro de cocina.

5. Colocalas en una placa con papel manteca o ligeramente aceitada y horneá a 180°C por unos 15 minutos.

6. Si querés, en los últimos minutos podés agregarles un poco de queso por encima y gratinar.

Son perfectas para acompañar con una ensalada fresca, con arroz integral o en pan tipo sándwich. Y si tenés niños, también les podés dar forma de medallones pequeños o croquetitas.

Animate a probarlas: son económicas, versátiles y una forma inteligente de incluir legumbres y pescado en la semana sin que nadie se queje.

