“Hoy, como siempre, el único que piensa en el pueblo es el peronismo”, dijo Adriana Guerrero

17 octubre, 2020

La Presidenta del Partido Justicialista de Tres Arroyos, Adriana Guerrero, se encuentra aislada por coronavirus, pero aun así quiso estar presente esta fecha tan importante para el peronismo hablando vía telefónica con LU 24 y dijo que “hoy, como siempre, el único que piensa en el pueblo es el peronismo. Tenemos fe de que vamos a salir adelante, más aun cuando tenemos dirigente que piensa en la salud de la gente, en la vida, porque si no tenemos eso, si no nos cuidadnos, no vale nada lo otro”.



A 75 años del nacimiento del peronismo expresó que “la llegada de Perón fue dar respuesta a la clase obrera, de los invisibles, de los que no eran escuchados por nadie y ven en Perón y Evita a esa persona que los podía guiar y articular sus deseos. Ese día fue grandioso y es el nacimiento del peronismo”.

También reflexionó sobre el contexto de pandemia y dijo que “tenemos la suerte de tener un presidente peronista como es Alberto Fernández, que piensa que lo primero y lo más importante es la salud de la gente, porque si la gente no tiene salud lo demás no sirve. Primero está la vida de la gente y, como dijo Alberto Fernández, primero quiero cuidar al pueblo y es lo que hay que rescatar”.

En cuanto a la situación económica sostuvo: “Tenemos fe de que vamos a salir adelante, porque siempre lo hizo el peronismo, siempre salvó las papa y siempre pensando en el bienestar del pueblo”.

“Siento orgullo de ser peronista, de estar al lado de la gente. Hoy no pude acompañar a entregar la ofrenda floral tanto al busto de Perón como de Evita porque estoy en aislamiento. Me cuido y me tengo que quedar en mi casa, pero vamos a seguir junto con todos los compañeros en este homenaje virtual”, manifestó Adriana Guerrero.

*Foto archivo

