Hoy cumple 118 años “La Voz del Pueblo”

14 septiembre, 2020 Leido: 24

Hoy cumple 118 años el diario La Voz del Pueblo, ícono del periodismo lugareño. Nacido como todos los medios de entonces, por una necesidad de expresión política, fue avanzando a lo largo del tiempo y evolucionando a la par del crecimiento y modernización de los servicios periodísticos en el mundo.

Ramona Maciel, directora del diario local, habló con LU 24 en el marco del 118º aniversario del medio: “es uno de los archivos de los más completos de la historia de la ciudad, ya somos parte de la ciudad y esperemos seguir siéndolo”, sostuvo en primera instancia.

“Este ha sido un año muy complicado porque la industria de los diarios viene complicada por el papel y la transformación a lo digital y a eso se sumó la pandemia, la situación del país tampoco ayuda mucho ya que es algo inestable y no se sabe qué va a pasar mañana”, manifestó.

Maciel, en tanto, valoró que cada mañana siga llegando el diario a los lectores: “achicamos un poco la edición pero tratamos de mantener la salida diaria que es algo valioso para el lector que está acostumbrado al diario todos los días, algunos diarios de la zona han reducido días”.

“La página tiene mucho movimiento comercial, se ha acelerado con la pandemia la transformación del papel a lo digital, en todos lados pasa lo mismo. Nosotros seguimos igual y tratando de ponerle la mejor onda”, explicó.

“Es terrible lo que está pasando. Me pidieron para estar en la lista de la Cámara Económica y el trabajo que hacen durante la pandemia es muy importante, por eso decidí aceptar el cargo y es un orgullo que me hayan convocado. Lo hice para apoyar porque es muy importante trabajar todos juntos”, indicó.

Asimismo, la directora del diario dijo que no habrá una celebración como en años anteriores por la pandemia, pero sí “preparamos un festejo reducido entre los empleados, manteniendo el distanciamiento social y con el uso de barbijo”, finalizó.

