Hoy cumple 39 años el Club 24 de Abril

8 junio, 2021 Leido: 21

El Club 24 de Abril celebra el 8 de junio sus primeros 39 años de productiva vida institucional.

El mismo se formó primitivamente como Rotary Club Tres Arroyos 24 de Abril, recibiendo la Carta Constitutiva de Rotary International el 25 de octubre de 1980. Debido al conflicto bélico por las Islas Malvinas, el 11 de mayo de 1982 se produjo la renuncia al carácter de socios del Rotary Tres Arroyos 24 de Abril y la consiguiente disolución del mismo, anunciando la intención de continuar unidos formando una entidad de servicio local, lo que se concretó el día 8 de junio, en que se efectuó la Asamblea Constitutiva aprobándose el estatuto de la nueva institución que se denominó Entidad de Servicios Tres Arroyos 24 de Abril.

Fueron socios fundadores Osvaldo Barrera, Jorge Borra, Roque Caldano y Luis Cousseau que aún permanecen en el club.

Su primer presidente fue el doctor Roberto De Piero, que supo aglutinar y conducir al club en los difíciles momentos posteriores a la separación de Rotary, poniendo todo de sí para que el Club 24 de Abril no se pierda y mantuviese siempre la voluntad de servir a la sociedad. Los demás Presidentes pusieron todo su empeño y dedicación con la ayuda del resto de los integrantes para mantener viva a la institución. El Club logró con fondos propios, de Pétalos de Vida, de la Comisión de Damas e importantes aportes de terceros la obtención de recursos que se han destinado exclusivamente a satisfacer necesidades locales, especialmente en los rubros salud y educación.

Desde el comienzo de esta pandemia, ha disminuido la actividad del club al no poder realizarse los tradicionales eventos que permitían recaudar fondos. No obstante seguimos atentos a las solicitudes que nos llegan y colaboramos con ellas dentro de nuestras posibilidades.

Volver