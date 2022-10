Hoy cumple 53 años en el aire LU24 Radio Tres Arroyos

3 octubre, 2022

Fue una experiencia maravillosa para los inspiradores de la idea de darle a Tres Arroyos una radio. Se constituyó en la primera y como tal debió transitar en sus inicios momentos de experiencias y sensaciones nuevas para quienes empezaban a trabajar en algo inédito: una radio propia, local, con voces que perduraron en el tiempo.

Siempre hubo compromiso, especialmente con la sociedad, con la comunidad que nos rodea a diario.

Nació LU24 bajo un gobierno de facto. El general Juan Carlos Onganía ejercía la titularidad del ejecutivo. Pasaron otros presidentes. Hasta Perón fue parte de la historia. El golpe del 76 que derrocó por herencia a la primera presidenta mujer. Vinieron otros procesos democráticos. Alfonsín, Menem, De la Rúa, la seguidilla de cinco en una semana hasta que en 2001 asume Eduardo Duhalde. Después Néstor Kirchner, Cristina, Macri y Alberto.

Hoy estamos expectantes en cuanto a quién será el próximo.

Todas esas cosas sucedían en la Historia Argentina mientras con el paso del tiempo se afianzaba la radio.

La evolución técnica hizo que cada vez fuera más fácil hacer radio, estar al lado de la noticia y transmitirla en vivo para que los oyentes consideraran a la radio como el medio más veloz para informar.

Nos subimos a todo el modernismo. La telefonía móvil fue una revolución. La aparición de las FM (como la nuestra) en la década del 80 traía consigo el fin de atrapar a la audiencia joven. Y ahí estuvimos.

Y la radio fue partícipe de decenas y decenas de acontecimientos cíclicos de los cuales no nos apartamos nunca. La Fiesta del Trigo, los concursos de pesca con epicentro en las 24 horas del Club Cazadores, la expo de La Rural, los torneos de futbol y basquetbol locales, el automovilismo, el furor del hockey sobre patines y las bochas. Las primeras transmisiones de boxeo desde el Luna Park. El mundial 78. Los operativos especiales cada vez que hubo elecciones de autoridades, la guerra del 82, los viajes al exterior llevando a tresarroyenses. El premio Agua Clara, pronto a reeditarse tras la pandemia.

La primera vez que un medio local fue a las Islas Malvinas. Y lo hicimos tres veces.

La era de las redes sociales, el nacimiento del portal web, los audios y videos en vivo.

Todo eso hizo a la evolución imparable de LU24. También sufrimos las feas y desagradables. La irreparable pérdida hace casi un año en un injusto homicidio de nuestro querido Roberto Pissani, la desaparición física hace pocos días de un periodista que estuvo hasta el principio de la década del 80 con nosotros, Daniel Arripe, y más cerca aún la partida de Yeye Tornese, uno de los locutores iniciadores de la radio.

El mal trago que pasamos hace algunos meses cuando corrimos riesgo de quedarnos sin existencia en el mundo radial, tema que quedó resuelto por la buena voluntad, coherencia, grandeza y hasta desprendimiento de muchas personas que sumaron para que todo se pudiera superar.

Vivimos dos años de pandemia, transmitiendo y trabajando desde nuestras casas.

Hay historia. Mucha historia. Tal vez lo de ahora es lo más reciente, de lo que nos acordamos fácil.

Y debemos pensar en el futuro armonioso que quiere transitar esta radio, puertas para adentro y para afuera.

Somos un grupo homogéneo de hombres y mujeres que forjamos la radio todos los días. Con mucha garra. Poniendo lo mejor. Y sabiendo que las cosas no están fáciles.

No vamos a aflojarle un metro a los avatares y nos vamos a prender en todas las que signifiquen sumar, mirar adelante, olvidar, no odiar, promover la disputa de ideas en un marco civilizado, no violento y con el diálogo de por medio.

Así está LU24 hoy, viviendo un presente difícil como todo emprendimiento de las pequeñas y medianas empresas argentinas, pero esperanzados en que algún momento llegará para todos ese gran día de levantarnos y que no nos esperen problemas para resolver.

En este día, que pretendemos sea feliz, lanzamos un enorme gracias a quienes nos acompañaron siempre y no dudamos que jamás nos soltarán la mano.

Hoy hace 53 años que la radio nacía y es para nosotros una enorme responsabilidad ser los continuadores. Gracias a todos, por todo.

Volver