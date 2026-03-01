“Hoy Dios dijo: sos vos”: el emotivo triunfo de Ezequiel Ostiza en la “Variada”

En una jornada que reafirmó el poder de convocatoria del Club Echegoyen, el pescador Ezequiel Ostiza se consagró ganador del gran concurso de pesca variada tras capturar un ejemplar de chucho que resultó inalcanzable para las más de 6.000 cañas que poblaron la costa. La victoria de Ostiza, conocido también por su labor como árbitro de fútbol, llegó de forma prematura pero contundente, marcando el destino del certamen apenas iniciada la competencia.

El reloj marcaba las 10:18 de la mañana cuando, en su primer tiro en la zona de “La Tranquera”, Ostiza sintió el pique que lo llevaría a lo más alto del podio. Tras una pelea de 20 minutos, logró extraer un chucho que picó en el anzuelo superior de su línea, la cual curiosamente traía un doblete con una voladora de más de un kilo. La captura demandó un esfuerzo extra y el acompañamiento de los pescadores vecinos, quienes colaboraron levantando sus líneas para facilitar el arrastre del ejemplar por la arena.

A pesar de haber fiscalizado su pieza antes del mediodía, el pescador debió atravesar una tensa espera de casi cinco horas. En un concurso de variada, la incertidumbre es constante, ya que cualquier especie de gran porte puede desplazar al líder hasta el último segundo. “Hasta el último minuto no sabés”, confesó Ostiza, quien destacó la excelente organización del club y la rapidez de los controles para retirar la pieza apenas fue notificada.

Pescador asiduo de todos los certámenes de la región, esta victoria representa el logro más importante en la trayectoria de Ostiza, quien nunca antes había logrado ingresar en los puestos premiados de un concurso de esta magnitud. Con el trofeo en mano y el reconocimiento de sus pares, el ganador dedicó el triunfo a su familia y celebró el nivel de un evento que, por convocatoria y logística, se posiciona como uno de los pilares del calendario pesquero nacional.

