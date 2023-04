Hoy es el Día Internacional del Malbec

17 abril, 2023

El sommelier Leandro Fernández habló con LU 24 en el Día Internacional del Malbec, que se celebra a partir de la inauguración de la Escuela de Enología en Mendoza, y se conmemora la llegada de la cepa Malbec, traída de Francia.

•Es una variedad que en Francia quedaba fea, desagradable por lo que le pusieron ese nombre que significa “mal pico”, pero en Mendoza encontró su lugar y siempre fue un vino que es muy bueno en Argentina”, explicó.

“Está creciendo la producción en toda la Provincia, porque la uva se adapta a cualquier clima pero cada variedad se da mejor en distintos lados; lo que necesita es que la tierra sea no tan fértil, por lo que en Tres Arroyos la tierra es muy fértil y llueve mu cho, la planta necesita trabajar un poco más, pero en los últimos años comenzaron a haber vinos con una calidad distinta, hay bodegas en Tandil, parece que no, pero el suelo cambia un montón, en Mendoza se nota más”, relató.

El Malbec es la variedad más consumida desde hace unos 15 o 20 años; es muy raro, porque el Malbec argentino es el mejor del mundo, pero no necesariamente lo mejor que hacemos en Argentina es Malbec, porque hay muy buenos Cabernet Sauvignon, muy buenos Pinot Noir, muy buenos Merlot pero se sigue consumiendo Malbec porque es una variedad muy amable y algo de moda también hay”.

