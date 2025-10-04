Hoy LU24 cumple 56 años en el aire

El 4 de octubre de 1969 fue viernes. Se vivía en Tres Arroyos una emoción especial porque formalmente salía al aire la onda de LU24 en el 820 del dial. Justo en el medio. Un lugar de privilegio. Marcamos un punto muy valioso en la historia lugareña. Nacía otra manera de alzar la voz por las carencias y para realzar la abundancia.

Emplazada en una región eminentemente campera, agroganadera, con eje económico centrado en lo que nos da el campo. Y esa idiosincrasia permió en la radio. Atravesó sus paredes hasta llegar a lo más profundo de las entrañas.

Hace 56 años que empezó una historia que nos mostró los mejores y los peores momentos en cada presente. Desde lo más agradable y hermoso hasta el horror. Todos saben. Todos sabemos.

Hoy vivimos un presente exitoso, dado principalmente por la preferencia de los oyentes que son los que nos eligen, nos alimentan, nos hacen saber lo que ellos conocen y desean que el resto también lo comparta.

Estamos montados técnicamente en un plano de permanente actualización. No le esquivamos al crecimiento constante de los medios. Nos montamos en la realidad sin esquivar nada de lo que venga de frente.

No competimos con las redes sociales, por el contrario, las sumamos.

No somos egoístas y si hay algo, es para todos. Valoramos a los buenos colegas.

En circunstancias económicas complicadas, invertimos en tecnología y no escatimamos esfuerzos para estar al lado de la noticia, sea donde sea.

Y para nosotros es tan importante la asunción de un nuevo papa, que el presidente de la cooperadora de una escuela rural. Por eso tratamos de estar lo más cerca.

LU24 no es un sello de goma ni un papel simple con membrete. Es una institución privada grande, seria, responsable, sin miedos, de frente, con la verdad, hecha por profesionales, seres humanos, que elaboramos un proyecto día a día con calidad, seguridad y de frente a la realidad.

Estamos felices de llegar hoy a 56 años en el aire, con la promesa de no bajar los brazos en pro del mejor periodismo e información. Ese es nuestro perfil.

Gracias a la audiencia, a los anunciantes y también gracias puertas para adentro.

