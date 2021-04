“Hoy más que nunca, los trabajadores al frente de la lucha”

30 abril, 2021 Leido: 27

Desde la CGT Regional Tres Arroyos, hacen llegar el abrazo a todos los trabajadores y trabajadoras en su día.



En un comunicado titulado “Hoy más que nunca, los trabajadores al frente de la lucha”, expresan:

Hacemos nuestras las palabras de los compañeros fideeros que en su comunicado expresan “Recordar el 1º de Mayo, Día Internacional de los Trabajadores en las actuales circunstancias es una profesión de fe y en eso estamos; superada la pandemia por el virus, seguramente se intentara recuperar la mayoría de los puestos de trabajo que se pierdan durante el tiempo que nos azote el virus.

Pero la actual situación que enfrentan las sociedades supone altas cuotas de sacrificio y una gran voluntad de recuperación, solidaridad e integración de los pueblos, en un empeño común. Esto no aleja el recuerdo del meeting de protesta de 1886 que tuvo lugar en Chicago (Estados Unidos) en reclamo de 8 horas de trabajo y cuyos desordenes motivaron la condena a la horca de 8 militantes anarquistas.

El 1° de Mayo nos trae anualmente la memoria imborrable de todos aquellos compañeros que ejemplarmente consagraron sus vidas en favor de una mayor justicia social.

No solo recordamos a las víctimas de los actos de poder contra los Trabajadores, de antes y de ahora, sino también, a quienes diariamente, con su accionar gremial solidario, hacen posible una vida un poco mejor para todos los que solo tenemos como único capital, nuestra fuerza de trabajo.

Este año tiene un valor especial, derivado de la tragedia que nos envuelve por la pandemia; Esto nos determina a unirnos con todos nuestros conciudadanos, por sobre las diferencias, para colaborar desde nuestras posibilidades con el fin de superar el peligro, cuya magnitud nos la señalan, dramáticamente las víctimas registradas.

El mundo laboral será uno de los más golpeados por esta pandemia, pero es necesario que el recuerdo de tantos trabajadores que dieron su libertad o su vida para construir un mundo mejor, sirva como inspiración para que tanto dolor no sea inútil. Hoy, más que nunca, conciencia de clase, organización, disciplina y lucha.

Es a ese compromiso que debemos consagrar esta fecha de memoria, dolor y compromiso como Trabajadores, para enaltecer nuestra condición de ciudadanos frente a nuestro mundo en peligro”.

Desde la CGT Regional Tres Arroyos saludamos a todos los trabajadores y trabajadoras -en especial a los trabajadores de la salud que hoy les toca estar en la primera línea- manteniendo la firme convicción de que somos el motor de este hermoso país y en circunstancias como estas más que nunca somos los trabajadores los que estamos al frente de la lucha contra el virus más agresivo que enfrenta la humanidad en los últimos cien años. Siempre con el convencimiento que de esta situación solo se sale entre todos.

Volver