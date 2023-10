Hoy queremos ser mas felices aún: 54 años de Historia de LU24

3 octubre, 2023

Cuando me senté a escribir estas líneas tuve que definir por dónde empezaba: si por el principio o por el final.

Y elegí comenzar por el final. Hoy LU24 Radio Tres Arroyos cumple 54 años y por esas cosas de la vida me constituyo en el ser humano que le ha tocado más tiempo regir los destinos de esta empresa periodística.

Empezar por el final me obliga a decirles que estamos en un momento de plenitud. No nos sobra nada, pero no nos falta nada tampoco. El recurso humano sumado a la audiencia es lo más grande de nuestro capital. Sabemos que generamos un liderazgo indiscutible en Tres Arroyos y la región.

Sabemos que hay muchos que nos quieren, hasta nos aman. Y otros no. Y están los indiferentes.

Somos una empresa periodística que da trabajo. Que día a día hace el mayor de los esfuerzos para lograr el financiamiento que nos permita no deberle un peso a nadie.

Que tenemos una capacidad enorme para construir dentro de la Historia del Periodismo. Que agotamos el pensamiento, la imaginación y el ingenio para generar temas nuevos todos los días. No es fácil, pero es posible.

Somos un grupo humano que nos respetamos entre todos y nos valoramos mutuamente para que los oyentes de las radios lo hagan confiados, que sepan que les decimos la verdad en todo momento y lo que lean en las plataformas digitales, que son una herramienta que no perdona errores, sirva para leer y releer mil veces lo que les interesa.

Hay una verdad que no tiene precio: lo que hacemos lo hacemos con mucho gusto y nos da el empuje que día a día nos lleva a tener a cada momento más ánimo y nos orgullecemos que nos servimos de nuestros propios recursos sin acudir a cadenas de radios nacionales que libremente los oyentes pueden sintonizar, pero vamos a fortalecer y privilegiar la información de la ciudad y la región.

Respetamos a los colegas a todos y tratamos de verlos desde la mejor óptica, porque sin ser políticos nos envuelve un velo enorme de responsabilidad como comunicadores para logar un país mejor, una provincia más grande y un distrito explotando de abundancia y sin problemas. Parecería un sueño. Pero tenemos herramientas todos.

Este es nuestro presente. Hoy disponemos de una señal de AM, dos señales de FM en Tres Arroyos y una repetidora en FM en Claromecó y en los próximos días pondremos al aire otra radio en Tres Arroyos con música netamente popular: Tango, Folklore y tropical. En los primeros meses de 2024 estará al aire.

Hoy en este día recordamos a los fundadores de estas radios, a los que vinieron después y nos autovaloramos de lo que es nuestro presente. Sin inicio no hay final. En esta larga historia de 54 años pasamos por todas las realidades: desde hacer cumbre hasta caminar por la cornisa. Hoy tenemos una responsabilidad enorme, especialmente por no cortar el hilo de una gran parte de la historia de Tres Arroyos que está dentro de nuestras paredes.

No vamos a enumerar logros ni haremos mucho futurismo. Nos sentimos cómodos por estar donde estamos, felices de dar lo que damos y que se valorice momento a momento lo que significa una radio en el aire. Nuestro recuerdo a los que pasaron por esta casa y hoy son precisamente eso, un recuerdo que perdura en nuestra mente como maestros y hacedores de algo nuevo que paría Tres Arroyos hace hoy 54 años. José Luis Basualdo

