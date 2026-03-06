Hoy se presentará Martín Redrado en la Mesa Redonda de la Fiesta Provincial del Trigo

6 marzo, 2026

El reconocido economista Martín Redrado estará presente en la Mesa redonda de la Fiesta Provincial del Trigo. El tema de disertación será “Momento económico y situación del sector agropecuario”, incorporando además una mirada estratégica sobre las expectativas de nuestro país para el futuro.

El encuentro tendrá lugar a las 11 horas, en el predio de la Sociedad Rural, y contará con entrada libre y gratuita para todas las personas interesadas en participar.

La jornada está pensada como un espacio de intercambio y análisis, donde se repasará la actualidad económica del país y el presente del sector agropecuario, promoviendo el diálogo y el intercambio de ideas entre productores, empresarios, instituciones y vecinos.

