Hoy se presentará Martín Redrado en la Mesa Redonda de la Fiesta Provincial del Trigo
El reconocido economista Martín Redrado estará presente en la Mesa redonda de la Fiesta Provincial del Trigo. El tema de disertación será “Momento económico y situación del sector agropecuario”, incorporando además una mirada estratégica sobre las expectativas de nuestro país para el futuro.
El encuentro tendrá lugar a las 11 horas, en el predio de la Sociedad Rural, y contará con entrada libre y gratuita para todas las personas interesadas en participar.
La jornada está pensada como un espacio de intercambio y análisis, donde se repasará la actualidad económica del país y el presente del sector agropecuario, promoviendo el diálogo y el intercambio de ideas entre productores, empresarios, instituciones y vecinos.