Htal. Garrahan: Lograron separar a dos siamesas unidas por el abdomen tras una cirugía exitosa

13 agosto, 2025 0

El equipo multidisciplinario del Hospital Garrahan llevó a cabo una intervención considerada infrecuente dentro del ámbito pediátrico argentino: la separación exitosa de dos siamesas gemelas de tan solo tres meses de edad. Fuentes del Hospital explicaron que se realizan en el centro entre 1 y 2 cirugías de este tipo cada 4 años, lo que muestra la complejidad y excepcionalidad del procedimiento.

En Argentina, la frecuencia de nacimientos de gemelos siameses oscila entre 1 cada 50.000 y 1 cada 100.000 nacidos vivos, lo que revela la rareza de estas intervenciones quirúrgicas y el desafío clínico que enfrentan los equipos médicos especializados en el país (Crédito: FuPeArte)

Según detalló Víctor Ayarzábal, jefe del servicio de Cirugía General del hospital, las niñas “son gemelas idénticas y estaban unidas por el abdomen, lo que se denomina onfalópagos. En los estudios previos, se constató que el resto de los órganos estaban bien separados y que cada hígado tenía autonomía propia. El procedimiento consistió en seccionar el puente que las unía y separar a las bebés”.

La intervención, que se extendió durante aproximadamente ocho horas, permitió separar a las menores tras varias semanas de preparativos. Respecto al futuro de las pacientes, el especialista afirmó: “La operación se realizó con éxito. Una vez transcurridas las primeras 48 horas, se espera que las niñas tengan una recuperación completa que les permita tener una vida normal y saludable”.

La reciente separación de dos gemelas siamesas de tres meses realizada en el Hospital Garrahan requirió una cirugía de aproximadamente ocho horas y una planificación exhaustiva que involucró a profesionales de distintas disciplinas médicas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La planificación previa resultó determinante para la operación, ya que se designó como una cirugía programada gracias a la estabilidad clínica de las bebés, a diferencia de otros cuadros que requieren inmediatez.

El procedimiento incluyó una simulación y la participación de profesionales de múltiples disciplinas médicas, entre ellos cirujanos plásticos, neonatólogos y anestesiólogos.

Las gemelas separadas en el Garrahan presentaban el tipo de unión denominado onfalópagos, compartían tejido a nivel abdominal pero cada una contaba con hígados autónomos, lo que fue clave para la viabilidad del procedimiento quirúrgico. (infobae.com)



