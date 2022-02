La mueerte de Juan Cruz: ¿Hubo cocaína contaminada en Tres Arroyos ?

Patricia Teiletche es la mamá de Juan Cruz, un joven tresarroyense que falleció el año pasado luego de consumir cocaína.

En diálogo con LU 24, contó cómo fueron los hechos que concluyeron con la muerte de su hijo, y destacó que “no fue por sobredosis, sino que la cocaína estaba mezclada con lidocaína”.

Expresó de este modo sus dudas que hoy son objeto de una querella en la que trabajan sus abogados, y basó sus dichos en que al realizársele la autopsia a Juan Cruz, “en las vísceras salió que no tenía sobredosis, y que estaba mezclada con lidocaína pero no dicen en qué cantidad, por lo que no se puede hablar de sobredosis como marca el certificado de defunción”.

Una muerte inesperada

“Hace siete meses perdí a mi hijo, y la verdad que inesperadamente –relata – porque vino esa noche de viaje, y al otro día fue a la casa de un amigo, y a las tres y media de la mañana me llama el amigo de un teléfono sin identificación y me dice que Juan Cruz estaba descompensado, que no lo podían parar. Le digo llama a la ambulancia, y ante la negación, le digo “cárgamelo en mi auto y tráemelo, así lo llevamos al Hospital”.

“Lo bajaron entre tres personas”, dice Patricia y sostiene: “me preguntó el médico qué le había pasado con el amigo, y le dije que estaba supuestamente el papá y el amigo nada más; al otro día me llaman dicen que la doctora quería hablar conmigo. Voy, y me dice que a las ocho de la mañana tuvo un paro, después de otros tres paros y murió”.

“Juan Cruz consumía”

“Consumía, Juan Cruz consumía”, afirma desde el dolor, y manifiesta nuevamente sus dudas sobre el caso, expresando: “Me presenté como querellante para averiguar en qué circunstancias pasó esto, qué consumió; la cocaína tenía otro producto”.

Que es la lidocaína?

La Lidocaína es un anestésico que sirve para bloquear el dolor de forma temporal en el lugar donde se aplique. Al ser este uno de sus efectos, muchos profesionales de la salud (tu dentista, por ejemplo) lo usan para poder realizar sus actividades. Este producto es sumamente potente, actúa rápido y su tiempo de efecto es duradero. De igual forma, es un buen apoyo para poder tranquilizar zonas de quemaduras, picaduras de insectos y raspones. También se utiliza como antiarrítmico.

