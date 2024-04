“Hubo mucha predisposición de Telefónica en la venta del edificio”, destacó exintendente de Alvear

18 abril, 2024

El Municipio de General Alvear, ubicado a 300 kilómetros de la ciudad de Mendoza, concretó el año pasado la compra definitiva y toma de posesión del inmueble del ex Correo Argentino y Telefónica.

El exintendente Walther Mercolini contó a LU 24 cómo fue el proceso y destacó que “hubo mucha predisposición de la empresa”.

“El edificio histórico del Correo, cuando se privatizó a principio de los ´90, termina en propiedad de Telefónica de Argentina. Y en 2004-2005, el colegio privado José de San Martín, a través de una gestión de la intendencia de ese momento, consigue que se lo cedan en comodato gratuito por un par de años. Después, en mi gestión, a partir de 2015, el establecimiento construye su propio edificio, deja el inmueble y queda cerrado. En 2016-2017 hacemos una primera gestión en Buenos Aires y los CEO de la empresa de ese momento entienden que no querían hacer nada”, recordó.

“Con el paso de los años se fue vandalizando en un sector, a un cuadra y media del Municipio, entonces iniciamos nuevas gestiones. Allí nos informaron que habían cambiado la política y salían a recuperar todos los inmuebles que tenían en el país y nos ofrecieron comprarlo”, añadió.

“Fue un proceso largo”

“El objetivo fue que dos escuelas, una de ellas de capacitación laboral para personas con discapacidad que se llama “Raúl Alfonsín” y no tiene edificio propio, fueran allí. Lo financiamos con el Fondo Educativo de la Ley 26.075. Fue un proceso largo porque la empresa también tiene su nivel de burocracia para que lo autorizaran, después para que se realizaran los planos de mensura que correspondía y llegamos a la etapa de la firma del boleto de compra-venta”. En ese sentido, detalló que la operación “se hizo en dólares y cuando empieza el fuerte cambio de la divisa eso nos perjudica bastante en la negociación. Hasta que se hizo la cancelación y se obtuvo la escritura traslativa de dominio se devaluó la moneda, pero siempre hubo predisposición”.

Asimismo, confirmó que “fuimos notificados fehacientemente que la empresa había decidido recuperar sus inmuebles y venderlos”.

“A nosotros nos vino muy bien porque en ocho años logré que se construyeran ocho escuelas en el departamento y era la última que nos quedaba sin edificio propio”, afirmó.

“El Municipio hizo un esfuerzo grande, yo el 10 de diciembre terminé mi gestión, y la escuela todavía no se ha podido trasladar porque se está adecuando el edificio ya que había que hacerle arreglos después de muchos años de abandono”, explicó.

Además, dijo que hubo que solicitar autorización al Concejo Deliberante.

“Se obtuvo un buen precio de mercado, tampoco era el valor fiscal. Pagamos el equivalente a 250 mil dólares, entre el oficial y el libre, lo que cotizaba el contado con liqui. En ese momento era diferente, ya que hoy prácticamente no hay brecha”, sostuvo.

“Una vez que el mecanismo de negociación se logró establecer, hubo mucha predisposición de la empresa y margen para negociar para poder llegar a ese buen fin”, remarcó.

Mercolini indicó que el inmueble tiene 1700 metros cuadrados en dos plantas más el terreno y resaltó que es un lugar estratégico ya que “es media manzana enclavada en el corazón de General Alvear”.

Asimismo, comentó que “en una parte funciona la Dirección de Hábitat. Se ha ganado en seguridad en esa zona porque está cuidado”.

“Siempre hay que defender el acceso a la educación porque es la única herramienta que da movilidad social ascendente”, finalizó.

