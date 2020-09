“Hubo una coordinación rapidísima” dijo Sánchez sobre el incendio del Vivero

22 septiembre, 2020

El intendente Carlos Sánchez, habló con LU 24 sobre el importante incendio que se generó en el Vivero de Claromecó esta mañana, el cual tuvo un arduo trabajo en conjunto entre bomberos de la zona y personal municipal para intentar controlar la situación lo antes posible.



En este sentido el jefe comunal manifestó que “esta situación nos pone muy inquietos y nos preocupa, porque uno no sabe cuándo para el incendio, pero hubo una coordinación rapidísima, agradezco a quien avisó y la colaboración de todos los cuarteles de bomberos”.

“Tanto los cuarteles de Orense, Copetonas, Reta, Oriente y obviamente Tres Arroyos, colaboraron con una rapidez increíble. En una hora estaban todos ahí”, manifestó Sánchez, como así también desatacó la labor de “los topadores de la Municipalidad son herramientas fundamentales para realizar cortafuegos”.

“Fueron todos muy rápidos, desde los funcionarios hasta los empleados. Yo le agradezco a bomberos, empleados municipales, al delegado municipal, a Héctor Poggi, han hecho un trabajo estupendo”, indicó, al tiempo que agregó que “el fuego quemó ciertas malezas, es muy fácil que se prenda fuego y arde con una facilidad tremenda. Todavía no sabemos bien donde se inicia el fuego, por lo que se vieron por algunas cámaras, había gente sacando leña, son suposiciones aunque aún no tenemos certeza”.

Sobre cómo se seguirá trabajando, el intendente explicó que “se va a realizar una importante guardia durante la noche para estar atentos ante cualquier rebrote, está todo preparado por las dudas. Hubo un cambio del viento que cambia el frente del fuego pero queda bastante humo, no se ve llamas”.

Asimismo, Sánchez recordó los incendios que se dieron en el mismo lugar en el año 2001 y en el 2014: “en el 2001 yo estaba como director vial rural y acudimos con la maquinaria que teníamos en ese momento, ese fue muy grande, pero me da la impresión que el que ocurrió hace 6 años fue más imponente”, sostuvo, manifestando además que “nos tocó el corazón de lo que es el monte del vivero de Claromecó, eso nos ha generado un daño que todavía estamos sintiendo, en cantidad de hectáreas no fue tanto pero de todas maneras fue muy grave”.

“El Vivero es un lugar muy lindo para disfrutarlo, sería malo tenerlo cerrado y que la gente no pueda usarlo. Tratamos de abrir e imponer un poco de orden, estas cosas no dejan de pasar y no todos tienen la responsabilidad individual que se debe tener”, sentenció.

