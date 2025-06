“Hubo una discusión política”: Brítez pidió disculpas públicas por el exabrupto (audio)

El consejero escolar, a cargo de la presidencia por licencia de Gabriela García, se expresó luego de haber sido denunciado por Ángeles Fitzimons, en el marco del trabajo dentro del Consejo Escolar.

La mujer expuso en la Comisaría de la Mujer haber sido víctima de exabruptos y ninguneos por parte de Brítez, y en tal sentido el Consejero dijo a LU 24: “ocurrió una situación inesperada, algo que no esperábamos vivir dentro del Consejo Escolar, algo a lo que no estamos acostumbrados en Tres Arroyos.

Se ha realizado una denuncia sobre una situación que vivimos luego de la apertura de sobres de Transporte escolar, fue atípico, de ambas partes, realmente trabajamos en un buen ambiente laboral, este es mi cuarto año en el consejo, y si hablan con cualquiera que me conozca, les puede decir que calidad de persona es la que está hablando (refiriéndose a sí mismo).

“Hubo una discusión política, pedí disculpas y fueron aceptadas”

Hubo una discusión política como comúnmente ocurre, cuando hay personas que piensan distinto, yo expresé cuáles eran mis sentimientos, probablemente desacertado y en el mismo momento pedí disculpas, que fueron aceptadas de muy buena manera por la Señora.

Cuando nos enteramos de la denuncia, nos sorprendió, me presenté en la Comisaría de la Mujer, junto con testigos de la situación, para ponerme a entera disposición, que ocurriera lo que tuviera que ocurrir, pero también mostrando buena predisposición para que se hiciera lo necesario entendiendo que esta situación debíamos cortarla de arranque.

Yo pedí disculpas a la Señora, y si lo tengo que volver a hacer públicamente no tengo inconveniente en hacerlo, porque fue una discusión del momento, los que trabajamos en política comúnmente estamos acostumbrados, quizá uno no use los mejores términos, pero cuando le pone pasión estas cosas pasan.

“La señora Fitzimons también se disculpó, y acepté, y habíamos quedado cordialmente”

También recibí disculpas de parte de la Sra. Fitzimons, que es algo que debo destacar, porque también ella también había tenido alguna situación, recibí sus disculpas y habíamos quedado cordialmente, como dos personas que venimos del mismo espacio, los dos somos radicales.

Con el correr de los días me enteré de que la Sra. había pedido una medida de no acercamiento, y me acerqué a la defensoría también, para saber en que situación me encontraba, y me comunicaron que el Juzgado de Garantías no hizo a lugar al pedido.

No tengo mucho más para aclarar, reitero el pedido de disculpas, sin dudas los que hacemos política nos exponemos a estas situaciones, un exabrupto no cambia el rumbo de los que tenemos claro cuál es nuestro norte”.

Se supo también, que por estas horas Fitzimons realizó la ampliación de la denuncia, donde habría manifestado haber sido víctima de violencia, situación que se investigará oportunamente.

