“Huellas Solidarias” de Tres Arroyos a Misiones (audio)

9 mayo, 2026 0

El proyecto “Huellas Solidarias”, impulsado por estudiantes de la Escuela Secundaria N° 2, organizó una colecta y diferentes actividades para ayudar a la Escuela N° 287 “Ciudad de Tres Arroyos” del Paraje Giachino, en San Antonio, Misiones.

De visita en LU 24, los estudiantes Zafira y Simón contaron que el objetivo es recolectar alimentos, insumos educativos y herramientas para el viaje solidario planeado del 22 al 29 de agosto de este año. “La idea es retomar todo el trabajo que se perdió tras la pandemia y ayudarlos con donaciones”, explicaron.

“Es una oportunidad muy grande para nosotros, todos los compañeros van colaborando y estamos muy contentos”, destacaron.

Por su parte, la docente Elisa Colantonio añadió que “es un proyecto muy ambicioso y lo estamos encarando con muchísima emoción: nos están esperando con muchas ansias”.

Asimismo, indicó que “el grupo está conformado por chicos de 4°2° Sociales, pero también hay de 5° y 6° año”.

Feria, plaza y mega evento

Finalmente, comentaron que desde las 12 se realizará una feria en el SUM de la Escuela Técnica donde se puede colaborar con materiales e insumos, mientras que el próximo sábado estarán en la plaza San Martín y el 7 de junio habrá un mega evento en el Polideportivo.

Cómo colaborar

Quienes deseen colaborar también pueden hacerlo con aportes económicos al alias coop.j.b.alberdi, colocando en la referencia la palabra Misiones. En la cuenta de Instagram @huellas.solidarias_ se puede conseguir más información.

Para obtener mayores datos o coordinar entrega de donaciones, se pueden comunicar a los siguientes contactos: Elisa (2983 – 402522), Raquel (2983 – 561870) y Teresa (2983 – 564643).

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