“Huellas Solidarias” en la Plaza San Martín (audio)

16 mayo, 2026 0

Alumnos y docentes de la Escuela Secundaria Nº 2, llevan a cabo en la plaza San Martín su campaña “Huellas Solidarias”, con el fin de ayudar a la Escuela N° 287 “Ciudad de Tres Arroyos” del Paraje Giachino, en San Antonio, Misiones.

Visitaron el estudio de LU 24 la profesora de Geografía Teresa Durante, con los alumnos Simón Agudo, Francisco Ortega y Esperanza Del Viso.

Teresa dijo “el proyecto comenzó a principios de este año en conjunto con Elisa Colantonio y Raquel Manterola entre otras compañeras quienes dan una mano muy importante para ayudar”.

“Quienes deseen donar tenemos un alias Coop.J.B.Alberdi, pedimos que indiquen con que fin hacen su donación y esto se hace para hacer todo legal, evitando inconvenientes a futuro”, aseguró.

Después, indicó “el 7 de junio haremos un mega evento en el Polideportivo también destinado a colaborar con la Escuela Nº 287 de Misiones”.

Por su parte Simón mencionó “los esperamos en la esquina de Colón y Betolaza hasta las 13, estaremos recibiendo útiles escolares, utensilios, artículos de limpieza y demás para que puedan seguir realizando su labor, sabemos que son una institución humilde que hacen su trabajo a pulmón”.

“Viajaremos a Misiones el 23 de agosto y volvemos el mismo 29, estamos muy entusiasmados con este proyecto, es una linda oportunidad para ayudar a los más necesitados”, detalló.

Francisco contó “la semana pasada hicimos una videollamada con los alumnos”. Y finalmente dijo “preparamos una preventa de pizzas una por 8 mil y dos por 15, para solventar el viaje”.

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