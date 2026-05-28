“Huellas solidarias” : Evento en el Polideportivo para recaudar fondos para la escuela “Tres Arroyos” en Misiones (video)

28 mayo, 2026 2

Bajo el proyecto “Huellas solidarias “, estudiantes y docentes de la EES N°2 y el instituto N°167 se encuentran realizando una colecta para la Escuela 287 “Ciudad de Tres Arroyos” de la provincia de Misiones.

Motivados por estrechar lazos ya que existe un vínculo histórico entre nuestra ciudad y esta institución , el domingo 7 de junio realizarán un evento en el Polideportivo Municipal con bandas, emprendedores, actividades y más sorpresas abierto para toda la comunidad.

El valor de la entrada es de $3.000.

En caso de no poder ir, se encuentra a disposición el alias para hacer una donación COOP.J.B.ALBERDI

Todo lo recaudado será donado para la Escuela 287, que se visitará en el mes de agosto.

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