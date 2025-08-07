Huellitas Felices cumplió un año y apuesta a futuro

7 agosto, 2025 268

El comercio Huellitas Felices ofrece alimentos para mascotas, juguetes y cuenta además con asesoramiento profesional veterinario.

Yesica Huertas y Sergio Tenaglia son sus propietarios y están desde hace un año en la esquina de Avenida San Martín y Viamonte.

LU 24 los entrevistó y realizaron un balance de lo vivido desde su inauguración y los proyectos a futuro.

“Estamos muy contentos de compartir con la comunidad este proyecto que armamos desde que nos conocimos con Sergio, lo que nos hace hacer la diferencia entre vender un alimento, sino que el cliente puede contar con un asesoramiento profesional, lo que creo que es muy bueno”, dijo Huerta.

Tenaglia en tanto, sostuvo que “me gusta trabajar y compartir, transmitir información y conocimiento a la gente, lo disfrutamos, vamos para adelante, agregamos marcas, más juguetes, que de a poco vamos a seguir incorporando”.

Yesica Huerta describió la gran variedad “tanto en alimentos como en elementos para las mascotas, y otros productos veterinarios” y agregó “tenemos muchos proyectos por delante, seguir creciendo y por ahí poder agrandarnos; uno de los más próximos a implementar es la peluquería canina”.

“Trabajamos con todas las tarjetas y descuentos por pago en efectivo, cuenta DNI, sostuvo finalmente, y dijo que pueden pasar por el local de San Martín 606, “donde trabajamos de lunes a sábado, mañana y tarde; pueden comunicarse al 2983-542850 y en Instagram estamos como huellitasfelices_tsas”, concluyó.

Volver