Hugo Chamus y su gran labor para ordeñar vacas

17 noviembre, 2025 0

En un Tambo cada jornada arranca bien temprano, para ello desde LU 24 le consultamos a Hugo Chamus quien se levanta todos los días a las 5:30 para ordeñar sus vacas.

A su vez, mencionó que “en el pasado ordeñar se hacia a mano, actualmente la era digital cambio eso facilitando las tareas, mi papá empezaba a trabajar 3 y media de la mañana y hacia todo a mano”.

“Las vacas se acostumbran a la rutina y siempre te esperan”, acató. sobre las ganancias aseguró “estamos mejor pero aun así siguen cerrando los tambos”.

“Por día ordeño 20 vacas, acompañado de mi familia las vamos a buscar las ordeñamos y después las llevamos a su lugar”, concluyó

