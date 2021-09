Hugo Costanzo y un repaso por las campañas publicitarias de La Previsión

Hugo Costanzo fue el encargado de la estrategia publicitaria de La Previsión desde su agencia King Publicidad, durante varios años. Y recordó hoy, a 117 años de su fundación, que su contacto entonces era el fallecido Néstor Rodríguez. Según su criterio, con la belleza y las particularidades del edificio, se identificaba perfectamente a la empresa con él tanto que prácticamente no necesitaba un logotipo. “Es una pena que el edificio, que tiene esas cabezas de león, de mujer, fueron hechas por don Antonio Orfanó, un gran escultor que terminó radicándose en Tres Arroyos cuando vino a hacer el edificio. Hoy se están partiendo las bases de esas esculturas, y se ha puesto un techito para quienes van por Betolaza, pero la cuestión no es el techito sino arreglarlo”, consideró.

Costanzo también se refirió al recordado personaje “Don Previsor”, creado como dibujo humorístico primero y luego como protagonista de carne y hueso de varios comerciales de La Previsión. “El hijo de Don Previsor en la segunda parte de esa campaña era el recordado y querido Ricardo Listorti”, evocó. Con el tiempo llegaron slogans como “su seguro más seguro”, que formaron parte de las exitosas campañas publicitarias que se llevaron adelante.

“En la última etapa, Néstor y dos gerentes de esa época me piden un folleto para distribuir en todas las agencias que tenían a lo largo y lo ancho del país. Sugerí fotografías, pero a ellos no les parecieron adecuadas para que no aparezca gente que a lo mejor se iba de la empresa… Se me ocurrió contratar a un ilustrador publicitario, a Julio Freire, uno de los mejores que ha tenido el país y que trabajó muchos años en Estados Unidos y con el reconocido David Ratto, en la campaña de Volkswagen. Hizo unos dibujos realmente magníficos para ese folleto, algunos pude conservar y otros se remataron a un precio al que yo no llegué. Ese folleto ganó un premio, no mérito de la idea sino de la calidad de los dibujos de Freire. Incluso llegó a hacer un gaucho enarbolando espigas de trigo, que yo entregué a la Comisión Ejecutiva y se llegó a usar bastante. Esos fueron los puntos más altos de la publicidad de La Previsión”, concluyó.

