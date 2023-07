Hugo Fattoruso, el martes, con todo su arte en Tres Arroyos

15 julio, 2023

El reconocido músico y tecladista uruguayo Hugo Fattoruso se presenta en Tres Arroyos el martes próximo, a las 21:00 en el Centro Cultural La Estación, en el marco de su gira por las provincias de Buenos Aires y Chaco con Albana Barrocas, en formato dúo.

En viaje hacia Azul, donde estará este sábado, Fattoruso compartió unos minutos con LU 24, en agradable charla, y manifestó “estaré con el dúo HA que hemos conformado con Albana” y que para el repertorio que traerán a la ciudad “elegimos temas de los cinco discos que tenemos grabados, y hay temas nuevos que no están grabado pero sí los tocamos en público”.

Sobre su compañera en esta instancia, dijo que “Albana es una percusionista increíble, una luchadora incansable, una compañera fundamental en mi trabajo, ya que yo soy parte de varias formaciones como Quinteto Barrio Sur, donde tocamos candombe con la familia Silva donde ofrecemos un repertorio afro-montevideano; Trío Oriental, y el dúo con Yahiro Tomohiro con quien haremos la gira número 15 en Japón, junto a Albana, o sea que ella está presente siempre en mi vida”.

“Nosotros tocamos fusión y ritmos sudamericanos”, dijo y afirmó, a sus jóvenes 80, que “me siento una persona con mucha suerte, porque todavía puedo hacer lo que me gusta y estoy bien todavía uno sabe que nadie tiene el control sobre el cuerpo, la mayoría de los músicos pueden seguir tocando, no es como un deportista en que llega a una edad que no da más, así que estamos en la ruta, gracias a nuestro manager con quien hace 20 años que estamos, muy felices”.

Las entradas ya se encuentran a la venta, en el Centro Cultural La Estación, de lunes a viernes de 8 a 21 horas, a $ 4.000.

