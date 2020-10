Hugo Fernández aseguró que “Cuto” Moreno está sobre la obra de agua y podría llegar en 2021

El jefe de Gabinete tresarroyense, Hugo Fernández, hizo referencia a la obra de la ruta 73, para la que próximamente se conocerá la empresa adjudicataria, y al hecho de que legisladores y autoridades ejecutivas se enteraran por la radio del llamado a licitación. También advirtió, en torno a la necesidad de una obra integral de agua, que el Ejecutivo ya la ha gestionado como prioritaria, “pero esto es como ir a pescar, uno va con todo el equipo preparado y un día saca cuatro corvinas, y al otro día no trae un cornalito”. Y agradeció al diputado Carlos “Cuto” Moreno, “por abrirnos las puertas desde el primer día del gobierno en el año 2003 hasta hoy, porque además se puso el proyecto de la obra de agua de Tres Arroyos al hombro y es muy probable que esté en el Presupuesto 2021 de la Provincia, a través de la Dirección Provincial de Agua y Cloacas”.



La importancia de la rotonda

“Lo que siempre tenemos nosotros son los proyectos preparados para las necesidades que tiene Tres Arroyos. Y en este aspecto, esta obra no fue solicitada por nosotros entre las prioridades, sino que salió de Vialidad, y no digo que esté mal hacerlo sino que responde a distintas modalidades que el Estado tiene de administrar: evidentemente Vialidad tenía, sí, entre sus prioridades, realizar este reencarpetamiento, que no es un pavimento nuevo, de los que no se están haciendo actualmente. En 2017, la Provincia decidió licitar esta obra, no sé si llegó a adjudicarla, pero sobre el final del gobierno de María Eugenia Vidal se cayó. Pero lo que es necesario tener en claro es que hay áreas provinciales con incumbencias distintas y presupuestos distintos, y cada una define sus prioridades”, explicó Fernández.

El funcionario municipal ponderó que se haya decidido hacer la rotonda de rutas 72 y 73, “porque esto sí lo pedimos especialmente, porque es fundamental para los vecinos e incluso ha habido que lamentar accidentes muy complicados. Pero la obra la hace directamente Provincia, que la licita, la adjudica y la controla posteriormente”.

La gestión por el agua

En tanto, el titular del Gabinete municipal aseguró que el proyecto gestionado para la mejora integral del servicio de agua en Tres Arroyos incluye más pozos, una cisterna de 4 millones de litros y la extensión de redes. “Se acordó con el diputado Moreno desde el mismo 10 de diciembre. Así que esperamos que se incluya en el Presupuesto del año que viene. Y además seguimos con las cloacas de Olimpo, Nación ya nos está por aprobar la segunda etapa; avanzamos con cordón cuneta y luminarias en el barrio de la Escuela 4, también esperamos fondos para completar con luminarias los barrios donde ya se hizo el cordón cuneta, recibiremos fondos para parques industriales de 60 millones para pavimentación de la avenida central del Parque y la iluminación del nuevo predio hecho por fideicomiso con la familia Ferrari, y gestionamos un nuevo pedido de viviendas”, completó Fernández.

