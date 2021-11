Hugo Fernández: “fue una elección polarizada donde el vecinalismo quedó reducido en la pelea”

14 noviembre, 2021

Hugo Fernández, Jefe de Gabinete municipal, señaló ante la consulta de LU 24 respecto al resultado que ubica al partido de gobierno en tercer lugar que “se repitió prácticamente la elección de las PASO, y básicamente es un reflejo de las de 2017 donde se dieron casi los mismos resultados, con una elección polarizada donde el vecinalismo queda reducido en esa pelea; creo que esto no pasa en las generales, en las legislativas sacamos un 22 % en el 2017 y en 2019 un 44 %”.



“La gestión es tan importante, tan grande, se lleva mañana, tarde y noche, y a partir de mañana tendremos que volver a trabajar de lleno, estaremos ocupados en eso y en un tiempo empezaremos a pensar en candidatos, con una nueva visión ya que no se permite la reelección de Sánchez, otorgando la mejor calidad en la atención que requiere la gente, veremos y analizaremos lo que hay para corregir, desde la política, no solo desde la gestión de gobierno para definir un candidato para el 2023; Sánchez tiene una gran impronta de trabajo con un 66 por ciento de imagen positiva, después de gobernar 25 años” aseguró.

“Lo extraño horrores a Roberto Pissani”

En lo personal lo extraño horrores a Roberto Pissani; creo que todo lo que él hizo en los últimos 15 años en las escuelas, junto a todas las instituciones es una cuestión difícil a resolver, y por respeto a él haremos el esfuerzo necesario”.

Fernández reseñó una vez más los inicios del vecinalismo, y sostuvo que “cuando se lo reconoció como partido político la carta documento llegó a la casa de Roberto”, y que en 1985 “instó a participar en la elección, logrando los dos primeros concejales, luego vino el gobierno de Carlos Aprile, que encontró un municipio destruído en 1995, después el gobierno de Carlos Sánchez, quien le dio una impronta importante a la gestión que te lleva mañana, tarde y noche, para poder insistir ante los organismos provinciales y nacionales”.

“El MV no discute muchas cosas, hace lo que necesitan o piden los vecinos, y queremos cumplir con lo que fue creado el Movimiento Vecinal, que es administrar y gestionar, parece poco pero poco es mucho, y creo que en 2023 podremos repetir una buena elección, volviendo a retomar la confianza en el vecino de Tres Arroyos”, concluyó.

