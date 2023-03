Hugo Fernández: “Iba a ser una gran fiesta esta noche, fue una lástima tener que suspender” (videos)

13 marzo, 2023

Luego que se tomara la decisión de suspender el resto de los espectáculos programados para el cierre de hoy por las adversas condiciones climatológicas, en diálogo con LU24, Hugo Fernández, Jefe de Gabinete municipal dijo: “es una absoluta lástima, iba a ser una gran fiesta, estaba todo vendido, el público estaba exultante esperando el espectáculo, y más allá de lo sucedido el jueves, la gente siempre nos brinda un apoyo masivo. Todos habían trabajado muy bien y estaban todos muy contentos. Cuando estábamos en el desfile, con tanto calor, me trajo el recuerdo como si fuera hoy, de lo que nos pasó con Los Auténticos Decadentes. Yo presentía que sucedería algo parecido, es más, estaba en el palco junto a la Dra. Cittadino y le pedí que revisara los pronósticos, y recorrió todos los servicios meteorológicos y ninguno daba lluvia. Lamentablemente no me equivoqué y pasó lo que pasó, lluvia, y un viento fuerte que mojó toda la parte técnica, y por más que cesaran las precipitaciones era imposible recuperar todo para volver a poner en marcha los espectáculos”.

REPROGRAMACIÓN DE LOS ESPECTÁCULOS

Con respecto a los espectáculos centrales que no se pudieron presentar, Fernández dijo: “En estos casos lo que se hace es reprogramar la fecha, y estamos conversando sobre el tema, no nos olvidemos que todos estos espectáculos se pagan de manera anticipada. Es el caso también de Kapanga, donde existe la posibilidad que se presenten en el aniversario de nuestra ciudad, estamos en tratativas.

AGRADECIDO Y CONFORME A PESAR DEL TIEMPO

El Funcionario municipal, expresó su conformidad con lo desarrollado en la Fiesta, “a pesar de todo, la fiesta fue multitudinaria, y todos estaban conformes, pero hay imponderables que no podemos manejar, la gente entiende la situación, y continuaremos trabajando para mejorar cada año, como lo venimos haciendo. En el caso de expositores de afuera, artesanos, vendedores y demás, desde el municipio no tenemos problema que mañana continúen trabajando, no es el caso de los fogones porque es otra la situación.

Quiero agradecer a toda la gente, me sorprendió la cantidad de personas que han venido de afuera, han copado todos los hoteles, y estamos muy agradecidos y trabajaremos en las reprogramaciones para que la gente pueda disfrutar lo que teníamos organizado para todos”.

