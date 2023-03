Hugo Fernández: “Las reuniones de gabinete nos ayudan a ordenar la gestión”

15 marzo, 2023

El Jefe de Gabinete municipal, Hugo Fernández, analizó por LU 24 la reunión de gabinete ampliado mantenida en las últimas horas, a instancias del intendente Sánchez.

“Estas reuniones son normales, a veces más grandes, más reducidas, y por el verano y la Fiesta del Trigo no se había podido armar el trabajo del año, por lo que reunimos a las áreas para organizar las distintas actividades y realizar un panorama más allá de los servicios normales, como mantenimiento de paseos públicos, red vial, limpieza, por lo que la idea es planificar los tiempos para las cosas que están en marcha para que cada Secretaría lleve adelante, con la coordinación que corresponde”, dijo.

“Este año hay dos campañas que quitan tiempo a la gestión, por r lo que hay que encauzar las tareas, porque hay muchas cosas que hacer y gestiones ante autoridades que llevan su tiempo de trabajo”, afirmó.

Ante la escalada de precios, aumento de combustibles y el dólar blue imparable, Fernández dijo que “es muy complicado el panorama, creo que la experiencia en el gobierno en estos momentos de tanta incertidumbre es fundamental porque te ayuda a encarar la situación de diversas formas”

“Los municipios no tienen la manera de poder financiar las deudas como si lo tiene la Nación y las provincias, por lo que hay que poner mucha imaginación mucho trabajo, como corresponde; que los empleados no pierdan el poder de compra, la Municipalidad es como una familia, tiene ingresos fijos pero los gastos aumentan más que los ingresos, por lo que hay que tener una muñeca especial para seguir haciendo”, sostuvo.

“Los asuntos en carpeta, comprometen, pero a su vez demandan más gastos como las obras de vivienda, pavimento, cordón cuneta, mantenimiento de escuelas, obras en las localidades de todo tipo. Es una situación compleja pero la experiencia nos está dando herramientas para poder manejarla, cumplir con pago de sueldos, a proveedores y llevar adelante el cronograma establecido”, explicó.

“Nos juntamos hoy porque es llamativa esta situación generalizada del país, que nos encuentra con tantas obras, que tienen que tener su seguimiento y si no nos organizamos no sirve, pero por suerte tratamos de dar respuestas a todas las obras: El Conservatorio y la ampliación del Centro de Formación Laboral, incrementar el parque solar, la iluminación de la cancha de hockey, por lo que hay que estar ordenado, al pié del cañón, que es para lo que es un funcionario, dar respuestas, por supuesto hay algo que no se p pueda hacer, seguramente pero poder tener este presente en Tres Arroyos habla muy bien de la gestión del intendente, para poder sobrellevar las cosas”, graficó.

Respecto a los reclamos de los concejales, dijo que “el Ejecutivo tiene otra dinámica que la del legislativo”, por lo que para el intendente es más fácil que ante cualquier inquietud que tengan, investiguen y luego den la respuesta que tienen, pero a veces se mediatiza la cosa, por lo que la idea es recibir a los concejales para evitar el pedido de citaciones que explican lo que a veces es difícil de explicar”.

