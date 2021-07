Hugo Fernández: “más allá de la crisis sanitaria y económica, es innumerable la cantidad de obras en ejecución”

El jefe de Gabinete, Hugo Fernández, destacó la importancia de “juntar a todo el equipo, repasar lo que se está haciendo, que por suerte es muchísimo, y hablar de cómo prepararnos para enfrentar la próxima elección”, tras la reunión de gabinete ampliado que se concretó ayer en el Museo Mulazzi. Afirmó que fue un encuentro “de trabajo institucional, de gestión” y aclaró que lo relacionado a la conformación de listas “estrictamente va por el partido”.

En diálogo con medios de prensa, el funcionario manifestó que “es importante juntar a todo el equipo, repasar lo que se está haciendo, que por suerte es muchísimo, y hablar de cómo prepararnos para enfrentar la próxima elección que está presta a venir en unos meses. Simplemente para mostrarles a los tresarroyenses el trabajo y gestión que se hacen y la gente a través del voto dará su opinión si está de acuerdo o no, por suerte normal y mayoritariamente lo está”.

“Hoy más allá de estar en plena crisis sanitaria, con la pandemia, y económica, que está viviendo el país, estamos en una cantidad de obras innumerable, de todo tipo, que nos tiene muy atareados, con la decisión del Intendente Municipal de avanzar en todos los frentes y están todas las secretarías, direcciones y empleados muy consustanciados. El único motivo que tiene el Movimiento Vecinal es que el vecino de la ciudad y el de las localidades viva cada día mejor. Estuvimos repasando un poco la gestión de cada uno y lo que falta para hacer”, precisó.

Fernández recordó que “los fondos que se consiguen para distintas obras son afectados para hacer esas obras, no se pueden derivar, sino hay prioridades que nosotros daríamos. Tenemos una situación que es totalmente paradójica con el tema del agua. Estamos con el proyecto, que estaría muy próximo a salir, es una prioridad que nos hemos puesto desde el primer día y con todo lo que hemos hecho durante todos estos años no hemos podido encontrar el financiamiento para hacer la gran obra, ahora creemos que estamos cerca”.

“Tenemos que administrar los fondos municipales, como siempre lo ha hecho el Movimiento Vecinal, coherentemente, para mantener las finanzas del municipio en equilibrio y prestar los servicios que corresponden”, agregó.

Este viernes, en el marco del acto por el Día de la Independencia, se inaugurará la plazoleta en el Barrio Los Aromos. En este sentido, dijo que “la habíamos prometido hace un tiempo y por suerte hemos podido terminarla”.

“La gestión de embellecimiento, mantenimiento y creación de los espacios públicos ha sido también una columna vertebral de la gestión del intendente Sánchez, la primera mejora fue la de la plaza Italia, que en su momento estaba abandonada, y a partir de ahí todo lo que ya se sabe”, subrayó.

Además, Fernández indicó que “se trabaja en la plazoleta del Barrio Celta y en la que se va a denominar Luisa Marino (Barrio Boca), las que trataremos tenerlas terminadas antes de fin de año”.

Por último, al consultársele sobre las PASO, el Jefe de Gabinete sostuvo que “fue una reunión de trabajo institucional, de gestión. Lo partidario va por otro canal y no mezclamos las cosas, sabiendo que todo el equipo tiene que estar preparado, más allá del trabajo diario, para enfrentar una elección. Lo que es estrictamente conformación de listas va por el partido y está totalmente al margen de lo que es la gestión municipal”.

