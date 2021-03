Hugo Fernández: “Sánchez no fue a la reunión de vecinalistas en Necochea”

El portal Infobae, y otras páginas web de la región, publicaron días pasados información sobre una reunión de intendentes bonaerenses de partidos vecinales que buscan tomar distancia de los gobiernos del Frente de Todos y Juntos por el Cambio y tienen la pretensión de participar con una propuesta propia de las próximas elecciones legislativas. Esas publicaciones aseguraban que en el encuentro, realizado en Necochea, estaba presente el intendente Carlos Sánchez, aunque ninguna de las fotos publicadas por los mismos medios diera cuenta de ello.

El jefe de Gabinete municipal, Hugo Fernández, lo desmintió de manera tajante. “Desde el 84 siempre la filosofía fue la misma, primero, ver si se podía gobernar, y se llegó hasta ahora con el intendente Sánchez, con la columna vertebral firme del Movimiento de gestionar con los gobiernos provinciales todo tipo de obra ayuda o cualquier cuestión que pudiera beneficiar y mejorar la calidad de vida de los vecinos de nuestra ciudad sin importar el color político”.

Asimismo, continuó “todo lo contrario a las críticas que siempre tuvo el MV, se dio hasta tener una interna en el partido por haber interpretado que el movimiento iba hacia un partido político nacional, cuando son cuestiones meramente de gestión, que hacen que Tres Arroyos pueda tener más cloacas, mas asfalto, mejor hospital, ahora mejores escuelas, ahora estamos con el tema del agua que nos rompe la cabeza poder solucionarlo, como hemos solucionado un montón de cosas”.

Específicamente con respecto a la reunión en Necochea en la que se lo involucraba a Carlos Sánchez, indicó “siempre ha habido y hay reuniones de gestión de intendentes, que algunos se dicen vecinalistas, porque normalmente, si uno rasca un poquito, vecinalismo el único es el Tres Arroyos, generalmente son desprendimientos de otros partidos” y resaltó “lo del vecinalismo de Tres Arroyos no pasa de ahí, ni va a pasar de ahí”.

El jefe de gabinete municipal, explicó por su parte, que en un comienzo “se ha armado un movimiento más allá de este grupo de 6 o 7 intendentes que tuvieron reuniones con Kicillof, de las que sí participo Carlos Sánchez, que eran reuniones de gestión de obras”, pero nada tienen que ver con éste tipo de reuniones con intenciones políticas partidarias.

Fernández, hizo hincapié con firmeza: “en este tema, en esta reunión, desmentimos que el intendente Sánchez haya participado, no fue nadie del MV local”. Y sostuvo que “esto tiene un nombre, (Buenos Aires primero) hay como 70 distritos que han adherido, tiene un nombre de un partido que han querido inscribir, y nosotros no creemos que sea el momento ni la oportunidad para avanzar en este tipo de cosas, mas allá de que algunas ideas las podamos compartir”.

Entre esas ideas compartidas, que tienen que ver con filosofías que beneficiarían a los distritos bonaerenses, están “el tema de la coparticipacion, mayor autonomía municipal, que cada municipio tenga su carta orgánico”, y esas son cosas que el Movimiento Vecinal lucha desde siempre.

Para finalizar, indicó “hoy nosotros estamos muy convencidos de lo que estamos haciendo, del trabajo que estamos haciendo con el gobierno nacional y provincial, hemos vuelto a tener un apoyo importante, no nosotros, sino el vecino”,

resaltando la buena relación y el resultado que esto genera para beneficio de la ciudad y el distrito.

