Hugo Fernández: “todos compartimos el reclamo de la gente por seguridad y justicia”

7 enero, 2020 Leido: 93

El jefe de Gabinete municipal Hugo Fernández advirtió que el Ejecutivo espera tratar con la Provincia el tema de la seguridad. “Una de las cuestiones que queremos abordar con el ministro (Sergio) Berni es qué rumbo va a tomar el manejo de la Policía y la seguridad, hemos tomado algún contacto pero todos están recién organizando todo. Ya el ministro admitió que se encontró con la mitad de la fuerza policial con carpetas médicas, inactiva, y que no se conoce la cadena de mandos de las policías comunales y distritales. Los últimos años del gobierno anterior fueron de un abandono total de la policía y la seguridad, al menos para el interior bonaerense. Hoy recibimos fondos para comprar el 33% del combustible que comprábamos hace cuatro años. Exceden los comentarios. Y no hay nada para reparaciones. El Municipio absorbe la diferencia restándole fondos a otras áreas”, describió el funcionario.

“Todos compartimos los planteos de la gente cuando se manifiesta por la seguridad y la justicia. Hoy nos toca estar en un puesto de funcionarios públicos pero no dejamos de ser ciudadanos que queremos que esto funcione mejor”, expresó respecto de la marcha del sábado, convocada en torno al violento asalto que causó la muerte del vecino Hugo López.

Fernández reconoció que el sistema de seguridad pública bonaerense “no está funcionando, no hay cadena de mandos, se designan jefes policiales y al intendente no se lo informa, y esto es muy importante: es nuestra prioridad por encima incluso de las obras. Porque en esto le va la vida a la gente y no depende exclusivamente de nosotros como puede ser un pozo en la calle, frente al que sabemos qué hacer y se resuelve de inmediato”.

Guardavidas

En relación con los planteos de guardavidas, el jefe de Gabinete advirtió que “estamos en un cambio importante, sobre todo en lo que tiene que ver con el régimen de seis horas, que quizá no les permite hacer horas extras como en otras épocas pero era parte de sus reclamos. Así que vamos a ir monitoreando cómo funciona. El servicio de las playas de Tres Arroyos, con sus elementos como camionetas, motos de agua, comunicación, es muy bueno y eso se ve en pocos distritos. Y ellos esgrimen siempre el cumplimiento de una ley, que entre otras cosas dice que los municipios deben recibir fondos de la Provincia para seguridad en las playas y aquí nunca vino nada”.

Volver