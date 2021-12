Hugo Fernández: “Tratamos de dar respuesta a todos los sectores y esperamos que prospere el diálogo”

20 diciembre, 2021 Leido: 213

El jefe de Gabinete municipal, Hugo Fernández, hizo un repaso por la gestión durante el 2021 y advirtió que la pandemia, como ha ocurrido en todos los sectores, marcó con su impronta tanto lo institucional como lo económico y lo personal. “No obstante, nosotros tratamos de dar respuesta a todos los sectores, y seguimos gestionando y manteniendo un equilibrio de caja, atendiendo la importante demanda en materia de salud, con proveedores pagos como siempre, sueldos en tiempo y forma y una gran cantidad de obras, varias de ellas gestionadas ante Provincia y Nación y otras con fondos municipales, lo que nos permitió redondear un año muy bueno aunque con sabor agridulce, porque no se tradujo en el resultado electoral”.

“Habrá que leer bien qué nos ha querido decir la gente, porque nosotros estamos mostrando obras en todas las áreas, arreglando y haciendo escuelas nuevas, paseos públicos, cloacas en un barrio entero, así que el camino nuestro es el de seguir trabajando. De hecho tuvimos reuniones con gente que ya está programando trabajos para el año que viene, que son muchos, ya que continuaremos con obras iniciadas y comenzarán otras nuevas, siempre con la intención de seguir administrando la Municipalidad como hicimos siempre”, completó Fernández.

Finalmente, expresó su expectativa en torno al tratamiento positivo del Presupuesto 2022. “Lo único que se intenta hacer es acompañar un proceso inflacionario que no hemos creado nosotros, para poder seguir prestando los servicios mínimos. El año pasado el aumento de tasas fue de la mitad de lo que fue la inflación, lo que sin duda produjo un desajuste financiero. Por eso esperamos que este año no se repita lo mismo, porque el problema no es para nosotros sino para los servicios que reciben los vecinos. Así que esperamos que prospere el diálogo”, concluyó.

