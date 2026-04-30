Hugo Mainini y el Centenario de Colegiales: “es una pasión”

30 abril, 2026 93

Con el motivo de cumplir este viernes los 100 años el Club Colegiales, estuvo presente en los estudios de LU 24 el vicepresidente del club, Hugo Mainini, para contar anécdotas del escolar a lo largo del tiempo.

Comentó que está en la institución desde los 10 años, que estuvo ocho años en el club, jugó un año en primera división, y luego jugo en la tercera.

Recordó cuando se hacían los bailes en la sede, en el salón de calle 25 de Mayo y tenías que asistir con traje y corbata.

Hizo mención que fue presidente de la institución Ángel Di Nezio(padre), quien tuvo una buena presidencia siendo Campeón en los años 64 y 66.

Explicó que se hace cargo de mantener la cancha, luego que dejo “Pipi” Ozcariz en los años 60 y 70 y el está desde 1999 y que con su señora se hacen cargo de las inferiores, y recuperaron el gimnasio.

También se refirió al buen trabajo que hicieron Toti y Chichi Figini cuando fueron dirigentes, y también se refirió al Vasco Muñoz, que será homenajeado mañana.

Dijo que el club esta ordenado y prolijo, y que gracias a la venta del José “El Flaco “ López al Palmeiras, recibieron dólares y que posibilitaron el arreglo de los vestuarios.

Para finalizar, expresó que “el club es una pasión”.

Actos conmemorativos

Este viernes, en el Zubiri, y con diversos actos, Colegiales festejará su Centenario.

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11:00: Ceremonia de protocolo por los 100 años.

12: 30: Encuentro de escuelita.

14:00: Partido de glorias que vistieron las Camisetas del Escolar.

15:00: el Campeón 2004 enfrenta al Campeón 2008.

16:00: Exhibición del Futbol Femenino.

17:00: Campeón 2018 – Primera local.

18:00: Espectáculos Artísticos.

Se entregarán medallas, y habrá servicio de cantina.

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