El músico tresarroyense Hugo Néstor Monjes, integrante y director de Los Cuatro Amantes, recibió la primera dosis del tratamiento médico de la Fibrosis Pulmonar Idiopática e Hipoacusia Neurosensorial que padece. Es que se pudo conseguir el medicamento Nintedamib, en cápsulas blandas, tras diversas e incansables gestiones ante IOMA y quienes podían intervenir.

Su hija, Norma, publicó el último sábado en su cuenta de Facebook un agradecimiento especial a las personas y medios de prensa que se preocuparon y difundieron la situación.

“Me llamó muy emocionado y con mucha alegría para darme la noticia. Como sabrán el video que hice tuvo miles de reproducciones, las cuales muchas de esas personas se tomaron un minuto para compartirlo, no me alcanzan las palabras para agradecer a tanta gente”, destacó.

PUBLICACION DE SU HIJA EN FACEBOOK

Hola amigos!!

Quiero contarles que hoy mi papá Hugo Monjes, ha recibido la primera dosis del tratamiento,hoy me llamo muy emocionado y con mucha alegria para darme la noticia.

Como sabrán el video que hice tuvo miles de reproducciones, las cuales muchas de esas personas se tomaron un minuto para compartirlo, no me alcanzan las palabras para agradecer a tanta gente, especialmente a mi madre Anamaria Almiron que con sus 78 años y su dificultad motriz que tiene ha hecho hasta lo imposible por la salud de mi papá, a mi hermano Víctor Hugo Monjes que me mantenía informada de la salud de mi viejo querido, a mis hijos Alan Pannella, Sabri Pannella, Meli Pannella , Bri Pannella ,Lucas Martinez ,Matii Gaeete, Ruben Alberto Pannella, Gere Velazco, amigos y familiares que no me dejaron de preguntar por la salud de mi padre en ningún momento.

He tocado muchas puertas, sin inclinaciones partidarias políticas, he conocido gente maravillosa, que hace SOLIDARIDAD (en mayúscula) sin esperar nada a cambio, ya es su esencia por naturaleza, tengo amigos nuevos, que quiero seguir contando con ellos, he integrado grupos de familiares oncológicos, espero no olvidarme de nadie y si es así pido mil disculpas..

A los medios de Tres Arroyos: Lu24 Radio Tres Arroyos Oficial, Un camino hasta vos Producciones, La Voz del Pueblo de Tres Arroyos, a losabogados: Micaela Gómez Salvi, Pablo Garate , Martin Garate, Melina Almirón, Dr Pablo Tellmann.

Al Canal 5 Brandsen, Gaston Arias, Daniel Cappelletti, Marisa C. Ambrosetti, Jose Ignacio Loizaga, Gustavo SolidarioRt Fiorentino

@Juan Fernandez Gracias, gracias gente hermosa los llevo en mi corazón…

