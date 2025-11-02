(audio) Hugo Muda culminó 36 años de labor docente en la Secundaria Técnica N.º 1

La Escuela Secundaria Técnica N.º 1 despidió recientemente a Hugo Muda, vicedirector y docente con más de tres décadas de servicio, quien se acogió a los beneficios de la jubilación tras una trayectoria ampliamente reconocida por la comunidad educativa y en dialogo con LU24 comentó sus sensaciones.

Muda definió este momento como una instancia de emociones encontradas. “Nunca pensé que lo iba a vivir con tanta felicidad”, expresó al agradecer las numerosas muestras de afecto recibidas. “La cantidad de saludos que he recibido es enorme”, añadió, señalando que la despedida preparada por el personal y los estudiantes fue “un momento hermoso”.

Al mismo tiempo, reconoció que la instancia también despierta cierta nostalgia: “Se siente tristeza de dejar tantos años de concurrir a la escuela”.

Una trayectoria de más de cuatro décadas de vínculo institucional

El ahora ex vicedirector comenzó su recorrido en la Secundaria Técnica N.º 1 como estudiante en 1982, egresó en 1987 y, en 1989, fue convocado por Lorenzo Albani para integrarse al área de taller mientras cursaba el profesorado. “Empecé en el 89… y terminé el viernes, después de 36 años como docente y más los seis como alumno, 42 años en la institución”, resumió.

Reconocimientos, proyectos y evolución tecnológica

Muda destacó que uno de los aspectos más gratificantes de su carrera fue el vínculo con generaciones de estudiantes. “Lo más lindo es cuando te encontrás en la calle con los exalumnos, vienen, te saludan y se ponen a conversar”, señaló, subrayando el valor humano de la tarea educativa.

Entre las iniciativas relevantes de los últimos años mencionó el proyecto de estufas, desarrollado desde la escuela y articulado con el municipio. “Ese proyecto sigue vigente… se siguen construyendo y el municipio sigue entregando las estufas”, afirmó, destacando el perfil social de la institución: “La escuela está siempre dispuesta a desarrollar cualquier emprendimiento que sea en beneficio de la comunidad”.

Consultado sobre los cambios tecnológicos que atravesó la educación técnica, Muda indicó: “En mis comienzos, la robótica no existía”. Hoy la escuela, sostuvo, “está muy inmersa en todo lo que es tecnología de la robótica, automatización e industria”.

Compromiso más allá de la jubilación

Finalmente, aseguró que su vínculo con la institución continuará más allá de su retiro laboral. “La vinculación con la escuela no se va a perder y, en todo lo que me necesiten, voy a estar dispuesto a colaborar”, expresó, y agradeció públicamente las demostraciones de afecto recibidas en este cierre de etapa: “Es toda una vida ahí”.

