Hugo Robles el Luis Miguel de la línea 45

28 agosto, 2025

0
Hugo Robles el Luis Miguel de la línea 45

Un chofer de colectivo le sumó un matiz a su recorrido diario entre Retiro y Remedios de Escalada por lo que la gente se lo agradece, nos referimos a Hugo Robles quien habló con FM Ilusiones y dijo “gracias a la música y podría decirse que las de mis pasajeros también, ya que todos los días suben contentos a la unidad y mi objetivo: Alegrarles el día”.

“Esta doble faceta que a priori parece difícil de amalgamar, me posicionó en las redes sociales con una gran cantidad de seguidores en mi cuenta de TikTok como hugorobles540 e Instagram hugo.robles.5074, donde personas de todos lados me felicitan por la iniciativa, empatía y simpatía”.

“Los pasajeros que suben siempre me preguntan ‘¿vas a cantar?’. Cuando subo a la autopista, que se convierte en mi escenario, los saludo con un ‘buen día’ y les digo que les voy a sacar una sonrisa para cambiarles el día”, concluyó.

Hugo Robles el Luis Miguel de la línea 45
Hugo Robles el Luis Miguel de la línea 45
Hugo Robles el Luis Miguel de la línea 45