Hugo Robles el Luis Miguel de la línea 45

28 agosto, 2025 0

Un chofer de colectivo le sumó un matiz a su recorrido diario entre Retiro y Remedios de Escalada por lo que la gente se lo agradece, nos referimos a Hugo Robles quien habló con FM Ilusiones y dijo “gracias a la música y podría decirse que las de mis pasajeros también, ya que todos los días suben contentos a la unidad y mi objetivo: Alegrarles el día”.

“Esta doble faceta que a priori parece difícil de amalgamar, me posicionó en las redes sociales con una gran cantidad de seguidores en mi cuenta de TikTok como hugorobles540 e Instagram hugo.robles.5074, donde personas de todos lados me felicitan por la iniciativa, empatía y simpatía”.

“Los pasajeros que suben siempre me preguntan ‘¿vas a cantar?’. Cuando subo a la autopista, que se convierte en mi escenario, los saludo con un ‘buen día’ y les digo que les voy a sacar una sonrisa para cambiarles el día”, concluyó.

