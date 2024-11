Hugo Vester y la pelea de Lemos Davis: “No era Tito, nunca lo ví así”

11 noviembre, 2024 0

Hugo “Ruso” Vester, reconocido boxeador tresarroyense, habló con LU 24 sobre el combate Lemos – Davis realizado el viernes en EE.UU donde “Tito” Lemos cayó por nocaut en el segundo round ante el local.

“Para mí, Tito estaba muy mal, desconocido, para mí le hizo mal la baja de peso, muy deshidratado. Tras que estaba pasado al otro día tenía otro pesaje de vuelta, yo lo vi mal cuando salió al ring, yo nunca lo vi así”, dijo Vester quien en su momento estuvo en el equipo del “Eléctrico” tresarroyense en sus primeras peleas.

“Creo que ahora tiene que barajar y dar de nuevo, tiene que empezar otra vez; perdió muchas posibilidades, y habrá que empezar porque las condiciones las tiene, yo he andado muchas veces con él, no cualquiera se mantiene cinco peleas invicto, no era él”, explicó.

“El inglés era campeón del mundo (por Lee Selby, a quien le ganó en 2022) y lo despachó enseguida: al otro (por Hitchins, con quien peleó en abril de este año en Las Vegas) no lo despachó porque se lo pasó trabándolo, si no lo despachaba también, ahora no sé qué le pasó”, dijo.

“Tito tiene el problema que enseguida aumenta de peso, por lo que ahora tiene que tener una buena dieta, y para mí tiene que ir a pelear en Europa, dijo el “Ruso” y agregó “no te podés confiar, tenés que entrenar las 24 horas para estar en peso”.

“Estaba desmoralizado, no era Tito”, concluyó.

Volver