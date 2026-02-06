Humareda en la ciudad por incendio en el basurero (videos)
Este viernes, un incendio originado en inmediaciones de la Planta de Recolección de Residuos, provocó una gran humareda que se extendió a lo largo de la ciudad, llegando incluso a Barrow.
El foco ígneo, controlado por Bomberos Voluntarios, generó preocupación, ya que el humo invadió el centro y pudo observarse en el cielo con nitidez desde varias zonas, por la magnitud del mismo.
Las dotaciones de Bomberos, a cargo de Nicolás Marconi, debieron trabajar durante cinco horas para apagar el fuego que consumió pastos y residuos.