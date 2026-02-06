Humareda en la ciudad por incendio en el basurero (videos)

6 febrero, 2026 1.076

Este viernes, un incendio originado en inmediaciones de la Planta de Recolección de Residuos, provocó una gran humareda que se extendió a lo largo de la ciudad, llegando incluso a Barrow.

El foco ígneo, controlado por Bomberos Voluntarios, generó preocupación, ya que el humo invadió el centro y pudo observarse en el cielo con nitidez desde varias zonas, por la magnitud del mismo.

Las dotaciones de Bomberos, a cargo de Nicolás Marconi, debieron trabajar durante cinco horas para apagar el fuego que consumió pastos y residuos.

