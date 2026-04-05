Humillación: Villa del Parque aplastó a El Nacional en un clásico inolvidable

5 abril, 2026 0

Lo que se preparó como una fiesta del fútbol en el estadio Antonio Mateo Catale terminó en un resultado tan inexplicable como impactante. En una tarde para el olvido de la parcialidad local, Villa del Parque se llevó el clásico con un contundente 8 a 1, dejando al conjunto “Decano” sumido en una crisis anímica y futbolística.

El encuentro comenzó con cierta paridad. Tras un aviso de Espinal que dio en el palo, Villa abrió el marcador a los 26 minutos a través de Suhit, quien punteó una pelota que quedó boyando en el área chica. Nacional reaccionó rápido y apenas dos minutos después, Elizondo —lo más rescatable del local por entrega y jerarquía— puso el 1 a 1 con un cabezazo esquinado de gran gesto técnico.

Sin embargo, el final de la primera etapa fue lapidario. En una ráfaga de seis minutos, Villa liquidó el pleito: Fuertes puso el 2 a 1 tras un rebote; Leguizamón aumentó con un golazo al segundo palo desde una posición muy cerrada, y Gutiérrez firmó el 4 a 1. Antes del descanso, la polémica: Cortés fue expulsado en la visita por un supuesto festejo provocador (aunque testigos y protagonistas aseguran que solo se abrazó con su arquero), y minutos después, Martínez en Nacional vio la roja de forma infantil, dejando a ambos con diez.

En el segundo tiempo, Nacional terminó de desmoronarse. A los 10 minutos, Barrionuevo vio la segunda amarilla por una mano innecesaria, dejando al decano con nueve hombres. A partir de allí, Villa del Parque fue una tromba, explotando la velocidad de Fuertes y el ingreso clave de Thomanssen, quien demostró estar un escalón por encima en calidad.

Los goles se sucedieron ante una defensa frágil: Fuertes anotó el quinto, Thomanssen facturó por duplicado con sendos remates de zurda y Agudo aportó el suyo picándola por sobre Mendoza. El 8 a 1 definitivo selló una de las derrotas más dolorosas en la historia de los clásicos locales.

Al finalizar el encuentro, el ambiente se tornó caldeado. Mientras la caravana de Villa celebraba con bocinazos, en la platea de El Nacional hubo fuertes reproches hacia los jugadores y los refuerzos, a excepción de Elizondo, quien fue reconocido por su esfuerzo incansable.

Síntesis de El Nacional 1 vs Villa del Parque 8:

El Nacional 1 vs Villa Del Parque 8

Formaciones:

El Nacional: Axel Mendoza; Patricio Barrionuevo, Diego Argonz, Simón Ascensión, Martin Martínez; Gino Hidalgo, Matías Jalil, Juan Segundo Granero, Alejo San Román; Ezequiel Saporiti y Javier Elizondo. DT: Leonardo Viana Beledo.

Villa del Parque: Facundo Charmelo; Uriel Leguizamón, Emiliano Cortes, Jesús Espinal, Santiago Fernández; Tomás Blas, Mirko Suhit, Joaquín Rodríguez; Bautista Ozcariz; Franco Gutiérrez y Sebastián Fuertes. DT: Eduardo Anzarda – Cristian Luquez.

Goles: Javier Elizondo en El Nacional. Mirko Suhit, doblete de Sebastián Fuertes, Uriel Leguizamón, Franco Gutiérrez, Tomás Thomanssen con doblete y Bautista Agudo en Villa.

Incidencias: expulsados Martín Martínez, Patricio Barrionuevo en El Nacional y Emiliano Cortés en Villa.

Cambios: Agustín Barrionuevo por Gino Hidalgo, Rodríguez por San Román en El Nacional. En Villa, Gonzalo Ianibelli por Santiago Fernández, Ian Bustos por Mirko Suhit, Tomás Thomanssen por Bautista Ozcariz, Leonel Martínez por Franco Gutiérrez y Bautista Agudo por Tomás Blas.

Amonestados: Patricio Barrionuevo y Diego Argonz en El Nacional, y Tomás Blas en Villa

Resultado Tercera: victoria de El Nacional 1 a 0

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