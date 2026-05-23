Humo anoche en la ciudad. No era del basural

23 mayo, 2026 155

La planta urbana de Tres Arroyos se vio anoche, aproximadamente desde las 21 con un manto de humo oloroso que causaba algo de molestia. Tiempo atrás se registraron situaciones similares porque había incendios en el basural. Este no fue el motivo de ayer. LU24 consultó a los Bomberos Voluntarios sobre el posibLe origen, recibiéndose como respuesta que ellos no tenían novedad.

Tampoco pudo constatarse que el origen fuera el basural, dado que en esa zona el cielo estaba transparente. La mayor afectación fue en el área centro sur de la planta ubana. Hasta ahora queda la duda. Hoy el amanecer fue sin novedades.

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