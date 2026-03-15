Huracán B se consagró campeón del Torneo de Veteranos

15 marzo, 2026 4

El equipo Huracán B se consagró campeón del Torneo de Veteranos organizado este fin de semana por la Asociación Tresarroyense de Bochas, tras imponerse en una final muy disputada ante Huracán A por 12 a 10.

El conjunto integrado por Carlos Quiroga y Mario Zárate logró quedarse con el título luego de superar al equipo de Guillermo Barrios, Carlos Iorio y Roberto Acosta, en un partido apasionante y muy parejo entre los dos representantes del “Globo”.

De esta manera, los jugadores de Huracán serán quienes representen a la Selección Tresarroyense en el zonal de veteranos, que se disputará dentro de unos días en nuestra ciudad.

Volver