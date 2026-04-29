Huracán campeón del oficial de tríos

29 abril, 2026 0

Huracán no dejó lugar a la duda y se consagró campeón con una autoridad contundente. Tras el 15-1 en la ida, volvió a imponerse en la revancha ante Social Indio Rico, esta vez por un categórico 15-0, cerrando la serie en apenas una hora y media de juego.

El equipo de Tres Arroyos fue fiel a su estilo: sólido, preciso y dominante de principio a fin. Ni la localía ni la necesidad de revertir la historia pudieron cambiar el desarrollo del partido para el conjunto de Indio Rico, que volvió a verse superado en todos los aspectos.

Con este triunfo, Huracán no solo ratificó lo hecho en su cancha, sino que dejó en claro su superioridad a lo largo de toda la serie, coronándose campeón del torneo de clubes campeones organizado por la Asociación Tresarroyense de Bochas.

Volver