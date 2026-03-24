Huracán Ciclista Campeón de la Copa Challenger
Este martes, Huracán Ciclista se consagró Campeón de la Copa Challenger al vencer en la final a San Martín por penales 4 a1, luego de empatar 1 a 1 en los 90 minutos.
Resultado:
Huracán Ciclista 1 (4) –San Martin 1( 1)
Goles: Augusto Ontivero para Ciclista y Cristian Varas para San Martín.
Incidencias: Belluchi arquero de San Martin le atajò un penal a Agustín Paradisi.
Definición por penales: para Ciclista convirtieron Augusto Ontivero , Gómez , Villanueva y López y para San Martín ,Calvo mientras que Varas y Braian Diaz erraron sus remates.
Foto gentileza Luciano Menéndez